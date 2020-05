Maltempo, violenti temporali nella notte: tempeste di fulmini e saette al Nord e in Toscana, nubifragi in atto [LIVE]

E’ una notte di maltempo in varie località del Nord Italia. In serata si sono verificati forti temporali in Trentino Alto Adige, nel novarese e nell’alta Lombardia con locali nubifragi e tempeste di fulmini e saette. In nottata i fenomeni più intensi stanno colpendo la Toscana costiera, con nubifragi sulle isole dell’arcipelago e sul litorale da Livorno ad Alberese con picchi di 30mm di pioggia. Eloquenti le immagini delle saette nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: