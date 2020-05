Maltempo, violenti temporali in pianura Padana: tempesta di fulmini e saette su Milano, allagata Acqui Terme [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia nella notte, come ampiamente previsto nelle scorse ore. Si tratta di fenomeni particolarmente intensi, ma veloci. La località più colpita fino al momento è stata Acqui Terme (Alessandria), nel basso Piemonte, dove sono caduti 28mm in pochi minuti: è bastato ad allagare la cittadina piemontese, come possiamo osservare nel video:

I temporali stanno risalendo la pianura Padana e sono arrivati anche su Milano, dove stanno scaricando la loro furia con forte pioggia in tutta l’area metropolitana, con picchi di 20mm e temperature in calo fino agli attuali +17°C.

