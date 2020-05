Fare la mamma è un lavoro da 5.930 euro al mese: il lock-down le ha trasformate in tuttofare

Chef a domicilio, tutor scolastici, ma anche parrucchiere improvvisate: il lockdown ha messo a dura prova le mamme italiane. ProntoPro ha deciso di celebrarle, a pochi giorni dalla loro festa, calcolando il loro potenziale stipendio. È emerso che il salario mensile medio sarebbe pari a quello di chi ricopre importanti cariche manageriali.

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha avuto inizio, e se il mondo del lavoro sembra pronto a ripartire, con tutte le precauzioni del caso, ci sono due categorie di cittadini che non hanno ancora chiaro il proprio futuro: parliamo delle mamme lavoratrici e dei loro figli. Alla vigilia della festa che le celebra sono molte le madri preoccupate per la direzione che prenderà la propria vita lavorativa: sarà possibile conciliarla con la gestione del menage familiare, senza conseguenze per la tutela fisica e mentale dei propri figli? Nella speranza che il Governo risponda presto a queste domande, ProntoPro.it, portale numero uno in Italia per domanda e offerta di servizi professionali, ha voluto omaggiare le mamme valutando il loro potenziale stipendio, se fossero retribuite per il lavoro che svolgono ogni giorno. Il risultato? Una mamma dovrebbe guadagnare 5.930 euro al mese.

Lo stipendio medio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte fra le mura di casa, con le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita i medesimi mestieri al di fuori della famiglia, come lavoratore professionista.

Su quali servizi si può calcolare il valore di una mamma?

La mamma può essere considerata a tutti gli effetti uno chef a domicilio che, in questo periodo di isolamento forzato, si è occupata almeno di due pasti per ogni giorno della settimana. Per un costo medio di 55 euro a persona, calcolato su una famiglia con due bambini, una mamma guadagnerebbe (solo per questo lavoro) 3.080 euro.

Il lockdown ha obbligato molte famiglie a rinunciare ad un supporto esterno per le pulizie, dietro a questa scelta ragioni sanitarie, ma anche motivi economici. Le mamme investono almeno un’ora al giorno in questa mansione, che frutterebbe ad un professionista fino a 15 euro all’ora.

Il tasto più dolente dell’emergenza Coronavirus è sicuramente la gestione delle attività didattiche dei propri figli, il supporto che le mamme devono dare ai bambini per lo svolgimento dei compiti è maggiore in questo periodo: almeno 7 ore a settimana come insegnanti di ripetizioni per un compenso orario di 20 euro. E quando l’aula virtuale si chiude, come si intrattengono i bambini? Le mamme sono diventate ormai esperte pianificatrici anche dell’attività ludica dei propri bambini: giochi in scatola, tempere, corsi di cucina improvvisati, terrazze o sale trasformate in campeggi di fortuna. Quella dell’event planner è una professione che richiede un investimento di circa 50 euro all’ora.

Aiutare i propri figli ad organizzare la giornata, insegnare loro la gestione della paura e degli inevitabili momenti di sconforto è a tutti gli effetti un compito assimilabile a quello di un esperto Life Coach. Calcolando che le mamme investono almeno un paio di ore a settimana in questa mansione, per un costo orario di 55 euro, dovrebbero percepire mensilmente circa 440 euro. E ai capelli di bimbi e bambine che crescono senza la possibilità dell’intervento di un parrucchiere chi ci pensa? Ma sempre la mamma ovviamente! Supportate da tutorial online e forbici affilate si sono improvvisate hairstylist durante la quarantena, un’intervento al mese sulla capigliatura di ogni bambino sarebbe costato da un professionista 15 euro a taglio.