Coronavirus, il figlio di Mina: “Mia madre vive in quarantena da anni e i suoi 80 li abbiamo festeggiati a distanza”

“E’ stata anche divertente: ho letto, ho studiato ed è stato un momento per certi aspetti anche piacevole. E poi ho capito ancora meglio la fase ‘M’, la fase di mia madre, che ha scelto questa condizione tanti anni fa“. Parla della sua quarantena in piena emergenza Coronavirus, Massimiliano Pani, autore musicale, produttore e figlio di Mina, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Sua madre è in realtà in auto isolamento già da molti anni. “Sì, e ha dimostrato che si può trovare anche da sé un modo per far le cose, e anche in modo egregio”. Ha parlato con lei di questo aspetto? “Si, perché giravano sul web tante battute come ‘fate come Mina, state a casa’“, ha scherzato Pani a Rai Radio1. Lo scorso 25 marzo la cantante ha compiuto 80 anni. Avete festeggiato? “Non potevamo incontrarci. Allora abbiamo fatto la classica torta online, via web, coi nipotini che si sono molto divertiti. Non ci siamo fatti nessun tipo di scrupolo a cantarle ‘tanti auguri a te’!” Le avete fatto anche un regalo? “No, anche perché lei non ama molto i regali, a parte un disco o un libro“, ha svelato Pani a Un Giorno da Pecora.