Medicina, è morto Giorgio Weber: autorità internazionale sull’arteriosclerosi

Cordoglio per la morte del professor Giorgio Weber, a lungo docente dell’Ateneo di Siena. La esprime il rettore Francesco Frati. “Il professor Weber – sottolinea Frati in una nota – ha abbracciato Siena nel 1968 e per molti anni ha diretto l’Anatomia patologica, forgiando allievi, instillando in loro l’amore per la curiosità nella ricerca – lui autorità internazionale sull’arteriosclerosi – plasmandoli di un vero umanesimo, con scritti che legano la morfologia patologica con le sue manifestazioni nella pittura. E’ stato un uomo di grande spessore culturale, evidente nelle sue liriche, che stupiscono il lettore”.