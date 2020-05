Meteo Maggio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: super caldo al Sud, tornano le piogge al Nord

In questo inizio di mese che negli ultimi giorni si è rivelato infuocato al Sud, ci aspetta una seconda settimana piena di maggio con super caldo al Sud e il ritorno delle piogge, anche intense al Nord. Ecco la tendenza del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dall’11 maggio al 7 giugno.

11 – 17 Maggio 2020

Nella prima settimana si instaureranno delle correnti sudoccidentali al traverso del Paese con un gradiente molto intenso e con pressioni generalmente più elevate al Centro-Sud, e minori al Nord. Tale situazione determinerà valori precipitativi al di sopra delle medie stagionali al Nord, in linea con il periodo al Centro, ed inferiori invece al Sud, in particolare sulle relative regioni tirreniche peninsulari; il campo delle temperature si attesterà su soglie superiori alle medie al Centro-Sud e neutre al Nord.

18 – 24 Maggio 2020

Nella seconda settimana si attenua la pressione al Centro-Sud, mentre tende a risalire lievemente sulle aree alpine occidentali, sebbene si evidenzi un certo indice di incertezza riguardo alla configurazione barica predominante. I valori di precipitazione saranno quindi oltre la media sulle regioni centromeridionali e nel range tipico al settentrione; anche il campo termico non presenterà anomalie e sarà in linea con il periodo.

25 – 31 Maggio 2020

Per la fine del mese la configurazione leggermente prevalente manifesta un po’ ovunque correnti occidentali con stazionarietà dei valori pressori rispetto alle medie del modello climatologico. Da ciò consegue che le precipitazioni saranno generalmente ovunque nei valori medi di riferimento, così come il campo termico al Centro-Nord; solo al Sud le temperature risulteranno al di sopra della media del periodo.

01 – 07 Giugno 2020

Inizio del mese caratterizzato ancora da valori di pressione atmosferica in linea con quanto atteso, seppur con incertezza sul regime settimanale prevalente. In tale quadro variabile, permane comunque su tutto il Paese una moderata probabilità per una tendenza pluviometrica al di sotto delle medie, mentre quella termica sarà con buona probabilità al di sopra dei valori attesi.