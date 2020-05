A Mondello gente in spiaggia alla faccia del Coronavirus: controlli dei vigili per evitare che si prenda il sole [FOTOGALLERY]

A Palermo è già estate, e in barba ad epidemia e virus, si continua a fare il bagno. Nella spiaggia di Mondello i bagnanti di tuffano in mare e prendono il sole, noncuranti dei vigili che controllano e cercare di far spostare dall’arenile chi prende il sole per asciugarsi. Dopo la folla che si è radunata in spiaggia sabato pomeriggio, i controlli sono diventati più serrati. Nella gallery in alto a corredo dell’articolo alcune foto emblematiche pubblicate oggi sui social dai palermitani.