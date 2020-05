Meteo, spettacolari multi tornado in Messico: 5 vortici appaiono nello stesso momento a Puebla [FOTO e VIDEO]

Gli abitanti di Puebla, in Messico, sono rimasti sorpresi davanti ad una vista insolita: 5 grandi tornado si stagliavano all’orizzonte tutti nello stesso momento. I vortici sono apparsi in maniera simultanea accompagnati da una leggera pioggia. I social sono stati inondati dalle spettacolari immagini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Secondo la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, nessuno è rimasto ferito, né sono stati riportati danni materiali.

Nonostante i tornado possano essere tra gli eventi più distruttivi presenti in natura (ne sono un esempio quelli che si verificano negli Stati Uniti) esistono varie tipologie, alcune meno distruttive delle altre. Come in questo caso. I tornado più potenti sono quelli che si originano da nubi temporalesche chiamate supercelle in cui è la stessa nube a ruotare e a generare il vortice. Ma quando i vortici si originano da una nube che non è una supercella, come un cumulo congesto, sono detti tornado “non supercellulari”. Si formano da una massa d’aria rotante verticalmente già presente vicino al suolo a causa di venti di taglio provenienti da un fronte caldo, un fronte freddo o da una brezza marina. Questi tipi di tornado si verificano principalmente su terreni scarsamente popolati e terrosi, non sono particolarmente potenti e solo occasionalmente possono produrre lievi danni.