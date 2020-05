Oggi pomeriggio, alle 13, in una cantina a Savignano sul Panaro, un operaio 46enne residente nel bolognese, italiano e dipendente di un’azienda vitivinicola, ha perso conoscenza ed è deceduto mentre stava travasando vino in una cisterna. Inutile il tentativo di rianimazione da parte dal personale del 118 giunto sul posto, che ha constatato poi la morte dell’operaio. Sul posto sono intervenuti la medicina del lavoro e i carabinieri di Savignano sul Panaro. La salma è stata inviata alla medicina legale: sul corpo dell’uomo è stata fatta l’autopsia.

Muore mentre travasa il vino in una cisterna: in corso l’autopsia per capire le cause della morte

