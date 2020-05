Napoli, esplosione in una fabbrica a Ottaviano: “Presto il monitoraggio dell’aria”

L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Arpac), si legge in una nota, “è immediatamente intervenuta, di concerto con i Vigili del Fuoco e le altre forze impegnate sul campo, per intraprendere i primi interventi utili per valutare gli effetti ambientali dell’incendio divampato oggi pomeriggio nello stabilimento Adler di Ottaviano (Napoli). Al momento sono presenti sul posto tecnici del Dipartimento provinciale di Napoli”.

“Non appena sarà possibile, in base alle condizioni di sicurezza, l’Agenzia inizierà il monitoraggio delle matrici ambientali interessate dall’evento, a cominciare dal monitoraggio della qualità dell’aria“, prosegue la nota. “I risultati delle indagini ambientali svolte dall’Agenzia saranno comunicati alle autorità competenti e diffusi attraverso il sito istituzionale dell’Ente” conclude la nota.

La fabbrica di Ottaviano (Napoli) dove è avvenuta oggi pomeriggio l’esplosione che ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di altre due appartiene ad Adler-Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano, leader internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per l’industria del trasporto.

Fondato nel 1956 a Ottaviano e guidato da Paolo Scudieri oggi è il primo produttore in Italia e il secondo al mondo di sistemi per il comfort acustico, termico, arredamento interno per veicoli del settore automotive, aerospaziale e ferroviario. Adler-Pelzer e’ fornitore e partner tecnologico dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica, tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls Royce, AgustaWestland, Boeing e Bombardier. I dipendenti sono oltre 15.000, gli stabilimenti produttivi 64, i centri di ricerca 12 (4 in Italia). Il gruppo e’ presente in 23 Paesi. Il fatturato e’ di oltre 1,5 miliardi di euro di cui 10% in Italia e 90% all’estero. La crescita media annua del fatturato 2014-17 e’ stata del 12,4%.

“Ancora una tragedia sul lavoro in un momento non facile per la nostra regione . Purtroppo quella della sicurezza e’ un tema sul quale non dobbiamo mai abbassare la guardia. Siamo vicini ai familiari degli operai coinvolti in questa grave sciagura e a tutti i lavoratori della fabbrica”. E? quanto affermano i segretari generali della Cisl Campania, Napoli e della Femca, Buonavita, Tipaldi e Maglio.