NASA e SpaceX insieme per la storia: stasera il lancio epocale di Crew Dragon con due astronauti a bordo, la DIRETTA da Cape Canaveral

Alle 21:22 (ora italiana), SpaceX tenterà di lanciare nello spazio due astronauti della NASA a bordo della sua capsula Crew Dragon: direzione Stazione Spaziale Internazionale. È il secondo tentativo di lancio (dopo quello annullato nei giorni scorsi causa maltempo) che segna lo storico ritorno degli USA nella corsa allo spazio. Per la prima volta con una navicella costruita da privati. Il meteo tiene ancora tutti con il fiato sospeso: c’è una probabilità del 50% che il lancio venga annullato di nuovo. Nel caso si tenterà di nuovo domani – Domenica 31 Maggio – alle le 15:00 locali, le 21 in Italia.

La missione Demo-2 rappresenta il primo trasporto di astronauti in orbita dal suolo americano dall’ultimo Shuttle verso la Luna, quasi 10 anni fa. Iconica anche la rampa di lancio, la 39A, la stessa dalla quale partì l’Apollo 11. A bordo due veterani della NASA, Bob Behnken, 49 anni, e Doug Hurley, 53 anni. Behnken è stato sullo Shuttle due volte, nel 2008 e nel 2010, trascorrendo oltre 708 ore in orbita e compiendo 6 passeggiate spaziali. Anche Hurley ha alle spalle due missioni, compresa quella finale dello Shuttle a bordo dell’Atlantis, decollata l’8 luglio del 2011. Oggi non indosseranno la tradizionale tuta arancione dello Shuttle ma una mise bianca con fregi grigio scuro che ricorda gli stormtrooper di Star Wars, targata SpaceX e disegnata dallo scultore e costumista di Hollywood Jose Fernandez che ha firmato gli outfit di supereroi del grande schermo come Batman.

MeteoWeb seguirà la DIRETTA del lancio da Cape Canaveral.

ORE 19:44: “Se il lancio avvenisse ora, sarebbe un “no lancio”: questa la comunicazione ricevuta dai due astronauti a bordo della Crew Dragon in merito alle condizioni meteo. Il meteo continua ad essere una preoccupazione mentre manca meno di un’ora e mezza al lancio.

ORE 19:20: Il portellone della capsula Crew Dragon è stato chiuso. Le condizioni meteo verranno valutate prima del carico del propellente nel razzo Falcon 9. Tutti i controlli sul razzo e sulla capsula procedono con risultati ottimali. Il meteo rimane un’incognita.

ORE 18:50: Gli astronuati hanno allacciato le cinture e stanno testando che i canali di comunicazione funzionino correttamente all’interno della capsula Crew Dragon.

ORE 18:35: Gli astronauti Behken e Hurley sono entrati nella capsula Crew Dragon che li lancerà verso la ISS.

Gli astronauti

Behnken e Hurley sono amici per la pelle: entrambi ex piloti dei Marine con il grado di colonnello. Sono stati selezionati dalla NASA nella stessa classe di astronauti (quella del 2000) dove hanno conosciuto le loro mogli, entrambe astronaute. Hanno entrambi un figlio maschio. Hurley è stato testimone di nozze di Behnken. La coppia pronta ad inaugurare la nuova era dell’esplorazione spaziale scherza spesso sul fatto che la Nasa si sia preoccupata di selezionare per loro anche le mogli. Chi li conosce sostiene che sono legati da un’amicizia fraterna. La peggiore abitudine di Doug? “Ha un senso dell’igiene più spiccato del mio“, ironizza Behnken in un video promozionale della Nasa. E’ la prima volta che vengono lanciati in orbita insieme. Behnken è originario del Missouri e Hurley è di New York. Risiedono entrambi a Houston, in Texas.

SpaceX

SpaceX ha già registrato diversi record tra le aziende private. È stata la prima a riutilizzare parte delle componenti di missili rientrate alla base e la prima a inviare veicoli alla Stazione Spaziale Internazionale. Nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia in atto, il progetto, designato come essenziale dalle autorità, non si è fermato e il personale ha continuato a lavorare. Dopo aver vinto commesse NASA per i rifornimenti alla ISS e ora per portarci gli astronauti, SpaceX si è assicurata anche il servizio cargo per trasportare gli elementi del Lunar Gateway, l’avamposto lunare che segnerà il ritorno dell’uomo sulla luna tra pochi anni.

Perché la corsa allo spazio si è riaccesa e ora, come mai successo nella storia spaziale, si baserà sulle aziende private. Musk, a meno di dieci anni dal primo cargo inviato in orbita, è arrivato a lanciare astronauti nello spazio. Richard Branson sta testando tecnologie aeronautiche per lanciare satelliti e fare “turismo spaziale”. Dopo il ritorno sulla luna, il prossimo obiettivo è quello di inviare uomini su Marte. La NASA ha pubblicato i principi per un nuovo trattato internazionale sullo sfruttamento della Luna. Gli “Artemis Accords” contengono, oltre al richiamo a una cooperazione internazionale, anche un primo accenno alla spartizione di un altro mondo, con la creazione di “zone di sicurezza” per “prevenire interferenze” tra nazioni e aziende nazionali che vi operano.

Il ritorno sulla luna

Il ritorno sulla luna è pianificato per il 2024, quando la NASA intende portare sul nostro satellite la prima donna nell’ambito della missione Artemis, che deve il suo nome, non casuale, alla sorella di Apollo. Lo sbarco avverrà grazie ad un modulo privato, commissionato dalla NASA a una tra SpaceX, Blue Origin e Dynetics. La NASA ha destinato quasi un miliardo di dollari solo per la fase di sviluppo dei tre veicoli. Ma questa volta, l’uomo non andrà solo sulla luna: l’obiettivo, infatti, è restarci costruendo un insediamento, per capire se e come si potrà portare l’uomo su Marte. Un modulo di servizio europeo spingerà la capsula diretta verso la Luna. Le agenzie spaziali di diversi Paesi stanno sviluppando il Lunar Gateway, una nuova stazione spaziale da costruire attorno alla Luna. Nel frattempo, continueranno le missioni di esplorazione con sonde e robot.

Obiettivo Marte

La missione Exomars 2020 è stata posticipata di 2 anni ma a luglio 2020, per sfruttare la maggiore vicinanza di Terra e Marte, 3 missioni robotiche decolleranno verso il Pianeta Rosso: si tratta di Mars 2020 della NASA, Hope degli Emirati Arabi e la cinese Tianwen 1. Al momento non è possibile dire quando l’uomo sarà in grado di mettere piede sul Pianeta Rosso. A questo scopo, contribuirà anche una colonia lunare, che permetterà di mettere a punto le tecnologie necessarie a sopravvivere per mesi a milioni di chilometri di distanza dalla Terra. L’obiettivo dichiarato durante l’amministrazione Obama, dallo stesso presidente, è la decade del 2030. Nel frattempo, Elon Musk è già al lavoro: è in costruzione il razzo Starship, che attende a breve il suo volo inaugurale e che ci porterà sul Pianeta Rosso.