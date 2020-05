La navetta Crew Dragon di SpaceX sulla rampa di lancio, tutto pronto per la storica missione

La navetta Crew Dragon della Space X è stata posizionata sulla rampa di lancio della piattaforma di Cape Canaveral da cui partirono le missioni Apollo: fervono i preparativi per la storica missione, in programma il 27 maggio, che realizzerà il primo volo umano dal suolo statunitense dopo il lancio dell’ultimo Shuttle avvenuto nel 2011.

I funzionari della NASA e di SpaceX stanno esaminando in queste ore in modo approfondito i requisiti della capsula: in caso di luce verde, verrà firmato un documento (Certification Of Flight Readiness) in cui si dichiara che la capsula è pronta per il volo.

Gli ingegneri di SpaceX procederanno ad una prova di accensione dei 9 motori Merlin 1D del razzo Falcon 9 che porterà in orbita la navetta.

Se tutto andrà come previsto, la NASA potrà confermare la data del lancio che porterà gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno per un periodo compreso da uno a quattro mesi.

La missione, Demo 2, è il primo volo con equipaggio della Crew Dragon e servirà come dimostrazione finale della capsula, costruita dall’azienda fondata da Elon Musk per la NASA.