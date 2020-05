Nonnina di 103 anni batte il Covid e festeggia con una birra davanti ad una partita di baseball

Non è da tutti riuscire a raggiungere i 103 anni e soprattutto sconfiggere il nuovo coronavirus a questa età. Così Jennie Stejna ha deciso di festeggiare la guarigione con una bella birra, una Bud Light per la precisione, mentre guardava una partita di baseball.

Stejna, 103 anni appunto, vive in una casa di riposo del Massachussetts. I familiari hanno raccontato che a un certo punto ha avuto una febbriciattola che ha portato alla diagnosi di COVID-19. All’inizio della malattia le hanno chiesto se fosse pronta ad andare in Paradiso. “Diavolo, si’!” e’ stata la risposta. Ma alla fine, ha vinto lei: è stata separata dagli altri e in tre settimane, il 13 maggio scorso, ha ufficialmente sconfitto la malattia, battendo i pronostici, l’eta’ e quel virus che sta mettendo in ginocchio il mondo.