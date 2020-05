Nuovo record di contagi di Coronavirus in Russia: solo a Mosca si temono 300mila casi

Nuovo record di contagi di Coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore i casi dichiarati sono stati 11.231, che portano il totale a 177.160. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 88. Il totale delle vittime è salito a 1.625.

La Russia è il quinto Paese al mondo per casi totali accertati: lo conferma il monitoraggio della Johns Hopkins University.

Il Paese ha superato la Germania (168.162 casi su una popolazione di 83 milioni di abitanti) e la Francia (174.224 casi su una popolazione di 67 milioni di abitanti). Un numero maggiore di contagi confermati si riscontra negli USA (1.228.609 casi su una popolazione di 330 milioni di abitanti), in Spagna (220.325 casi su una popolazione di 47 milioni di abitanti), in Italia (214.457 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti) e nel Regno Unito (202.359 casi su una popolazione di 66 milioni di abitanti).

Inoltre, secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, il numero reale di contagi di Coronavirus nella città è pari al 2-2,5% della popolazione, quindi 300mila casi, più di tre volte tanto l’incidenza dell’epidemia confermata ufficialmente, pari a 92.676 persone positive, ha riportato Tass.

Anche se l’epidemia ha colpito tutte le regioni della Federazione russa, Mosca rimane la zona con il maggior numero di contagi, con più della metà dei casi confermati in tutto il Paese.

“Mi rincresce dirlo, ma dobbiamo prepararci per un lungo periodo di crisi e di rischio di contagi. Dobbiamo guardare la realtà in faccia“, ha affermato Sobyanin.

A Mosca è obbligatorio l’uso di mascherine e guanti in tutti gli spazi pubblici, inclusi i mezzi di trasporto.