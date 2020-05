Oggi un Abbraccio per Bologna e Venezia: i sorvoli mozzafiato delle Frecce Tricolori [FOTO]

E’ passato anche per Venezia, Bologna, Ancona e Loreto il giro d’Italia delle Frecce Tricolori che, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, stanno sorvolando dallo scorso 25 maggio numerose località.

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha sorvolato Bologna poco prima delle 14: nonostante il tempo nuvoloso, le frecce hanno suscitato la curiosità di tanti cittadini che anche sui social hanno commentato il passaggio.

Sorvolo anche a Venezia, Loreto e ad Ancona: nei cieli grigi dell’Anconetano, in una giornata di nuvole e pioggia, i velivoli hanno sfrecciato poco dopo le 9, sprigionando i tradizionali fumi tricolori.

Il tour si concluderà simbolicamente il 2 giugno con il sorvolo di Roma in occasione della cerimonia di deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica dato che quest’anno, in considerazioni delle norme anti-Covid 19, non si terrà la tradizionale Parata ai Fori Imperiali.

A partire dal 25 maggio, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

“Abbraccio Tricolore” è il nome di questa speciale iniziativa dell’Aeronautica Militare, che si unisce ai tanti contributi delle Forze Armate in un momento in cui l’Italia è desiderosa di uscire da un periodo di crisi, nel rispetto delle regole, con responsabilità e attenzione.