Meteo, ondata di caldo estrema sull’Europa sudorientale: +43°C in Turchia e Cipro, +40°C in Grecia [MAPPE e DATI]

Meteo – Un’estrema ondata di caldo sta colpendo il sud e il sud-est dell’Europa. Secchi venti di Fohen hanno spinto le temperature fino a +43°C localmente in Turchia e Cipro e fino a +40°C in Grecia durante il weekend. E sono in vista ancora altri giorni roventi sull’area.

L’ondata di caldo si è estesa nel Mediterraneo meridionale dal Nord Africa durante la seconda parte della scorsa settimana, diffondendosi al Sud Italia, nel sud dei Balcani e in Turchia. Le temperature massime di ieri, domenica 17 maggio, hanno superato la soglia di +40°C in numerose stazioni della Turchia occidentale e meridionale (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). In particolare, sono stati registrati: +43°C ad Antalya-Bolge, +42,6°C ad Aydin, +42,4°C ad Akhisat, +41,7°C a Marmaris. Un caldo rovente ha colpito anche Cipro: l’aeroporto di Paphos ha registrato +42,5°C, mentre Tymbu/Nicosia ha superato i +40°C. La Grecia ha sfiorato la soglia, con +39,9°C all’aeroporto di Kalamata.

La massa d’aria estremamente calda persisterà per altri 3 giorni prima che la dorsale si indebolisca e l’ondata di caldo svanisca. Nei prossimi giorni, le temperature supereranno ancora i +40°C in alcune aree della Turchia meridionale e occidentale. Durante la seconda parte della settimana, un cambiamento del pattern dovrebbe portare una massa d’aria più fredda sull’Europa orientale e anche sull’area del Mar Nero e sulla Turchia.