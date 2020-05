L’orso si diverte un mondo mentre fa il bagno in una vasca: il VIDEO che ha conquistato il web

Primavera significa giornate più calde in vista dell’arrivo dell’estate e così è già tempo di rinfrescarsi un po’. Proprio come ha fatto un orso di 180kg nell’Oregon Zoo a Portland. L’orso, di nome Takoda, sguazza gioiosamente e sembra divertirsi molto nell’acqua di una grande vasca durante una calda giornata a Portland, come si può vedere nel video in fondo all’articolo. Le immagini hanno letteralmente fatto impazzire il web, divertito dal buffo comportamento dell’animale, raccogliendo milioni di visualizzazioni.