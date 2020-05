Gita fuori porta rischia di finire in tragedia: bambino si allontana dai genitori e si trova di fronte un enorme orso [VIDEO]

Deve essere stato sicuramente l’incontro più terrificante della sua vita, quello fatto oggi da un bambino di prima media di nome Alessandro con un orso. Il piccolo, nonostante la paura e il rischio reale è riuscito a salvarsi indietreggiando lentamente senza farsi notare e con un incredibile sangue freddo, nonostante lo shock. Il terribile incontro è avvenuto nella zona sopra alla Contra, a Malga Pra’ da Giovo (Sporminore) nelle Dolomiti di Brenta in Trentino. Il bambino era andato avanti di qualche metro rispetto al gruppo di persone adulte con le quali si trovava, quando tra la boscaglia è spuntato l’orso che ad un certo punto si è alzato in piedi. Il bambino è dunque indietreggiato fino a quando l’animale si è allontanato velocemente forse spaventato dalla persone che si avvicinavano. In Trentino, soprattutto nella zona del Brenta, cui sono circa tra gli 80 e i 90 orsi.

“Eravamo lì intorno ai pini mughi e c’era un orso accucciato, credo, dopo si è alzato quando ha visto il bimbo, Alessandro, io ero un attimo più sotto. Lui è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi e si è allontanato pian pianino. E’ andata così“, ha dichiarato all’ANSA Loris Calliari, presente alla scena che ha ripreso con un telefonino. Ecco il VIDEO: