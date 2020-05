Spazio: Parmitano e Fraccaro oggi presentano ‘Starman’

L’astronauta Luca Parmitano e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro dialogheranno oggi alle ore 18, in diretta streaming sul sito Formiche.net. in occasione della presentazione di ‘Starman’, il docu-film realizzato in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea, e dedicato alla preparazione della missione Beyond. Con loro sarà presente il produttore del lungometraggio, Gianluca Cerasola.

L’astronauta è il primo italiano ad aver comandato la Stazione spaziale ed è l’europeo con il maggior numero di ore impegnate in attività extra-veicolari. L’incontro web è organizzato dalle riviste Formiche e Airpress, nell’ambito del ciclo Aperithink in collaborazione con Neopharmed Gentili.