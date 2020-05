Passaggio dei satelliti Starlink sull’Italia: tutte le INFO per osservare la scia di punti luminosi nel cielo

Per osservare il passaggio dei satelliti Starlink, questa non sarà una serata favorevole per l’Italia. Le condizioni di visibilità continuano ad essere scarse su tutto il Paese, per di più al Nord infuria il maltempo e le possibilità sono ancora più ridotte. In questo articolo, forniamo in ogni caso le indicazioni per tentare di osservare il trenino di punti luminosi attraversare il cielo, nonostante le difficili condizioni.

Al Nord, gli orari sono: alle 21:50 (guardare da nord-ovest a nord-est, passaggio di 4 minuti) e alle 23:26 (guardare da nord-ovest a nord, passaggio di 5 minuti). Gli orari possono variare di 10 minuti.

Al Centro-Sud, gli orari sono: alle 21:52 (guardare a nord, passaggio di 1 minuto) e alle 23:27 (da nord-ovest a nord, passaggio di 5 minuti). Il passaggio dei satelliti non sarà visibile dalla Sicilia.

Cosa sono i satelliti Starlink

Starlink è il nome della rete di satelliti che la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per fornire internet a basso costo in località remote. Anche se SpaceX spera di avere fino a 12.000 satelliti in questa megacostellazione, le dimensioni e la portata del progetto hanno turbato gli astronomi, che temono che gli oggetti luminosi in orbita interferiscano con le osservazioni dell’universo.

Invece che inviare segnali internet attraverso cavi elettrici, l’internet via satellite funziona trasportando le informazioni attraverso il vuoto dello spazio, dove viaggiano il 47% più veloce rispetto ai cavi in fibra ottica. L’attuale internet via satellite funziona utilizzando un grande velivolo che orbita 35.786km sopra un particolare punto della Terra. Ma a questa distanza, ci sono importanti ritardi nel ricevere e inviare dati. Essendo più vicini alla Terra e costituendo una rete insieme, i satelliti Starlink hanno lo scopo di trasportare grandi quantità di informazioni rapidamente in qualsiasi punto della Terra, persino sugli oceani e nelle località estremamente difficili da raggiungere. Musk ha affermato che i satelliti Starlink saranno in grado di fornire una moderata copertura quando circa 800 satelliti saranno operativi. Al momento, i satelliti messi in orbita per la costellazione sono 420.

Ostacolo alle osservazioni