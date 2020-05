Peschereccio disperso al largo della Sicilia: recuperato il corpo del comandante

E’ stato ritrovato il corpo della seconda persona delle 3 a bordo del peschereccio ‘Nuova Iside’ di Terrasini (Palermo), di cui non si hanno più notizie da mercoledì scorso: si tratta del comandante, Matteo Lo Iacono.

La salma è stata recuperata da una motovedetta della Guardia costiera a 14 miglia a nord di Capo Gallo ed è stata trasferita al porto di Terrasini per l’ispezione medico legale e il riconoscimento dei familiari.

Due giorni fa gli uomini della Guardia costiera avevano localizzato al largo di Ustica il cadavere di un altro membro dell’equipaggio, Giuseppe Lo Iacono, che insieme a Matteo Lo Iacono e al figlio Vito era uscito per una battuta di pesca del pesce spada, senza fare più ritorno. Le ricerche proseguono per individuare anche l’ultimo disperso.