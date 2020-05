Ecco Poimo, il monopattino elettrico gonfiabile che può essere riposto in uno zainetto [FOTO]

I monopattini elettrici stanno invadendo sempre di più le città del mondo. Ora dal Giappone arriva un modello innovativo: uno scooter elettrico gonfiabile abbastanza compatto da poter essere riposto in uno zainetto. Il Poimo, sviluppato dall’Universita’ di Tokyo, puo’ essere gonfiato in poco piu’ di un minuto, utilizzando una pompa elettrica. Il nuovo modello e’ realizzato principalmente in poliuretano termoplastico (TPU), che e’ gia’ utilizzato per realizzare prodotti come letti ad aria. Il veicolo pesa circa 5,5 chili in totale ma i ricercatori sperano di ridurre ancora di piu’ il peso per i successivi prototipi.

I creatori hanno dichiarato di voler creare un veicolo in grado di ridurre al minimo il rischio di lesioni in caso di incidente. Tuttavia, gli esperti ritengono che molte questioni – in termini di regolamentazione – vadano chiarite dai governi prima che i monopattini elettrici in generale possano essere considerati sicuri. “Riteniamo che la nostra mobilita’ a base gonfiabile, sia diversa dai sistemi di mobilita’ esistenti e capace di creare nuove relazioni tra le persone ed essere utile per la citta’ in futuro”, ha affermato Ryuma Niiyama, parte del team di sviluppo dell’Universita’ di Tokyo.