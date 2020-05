Precipita col parapendio: è in prognosi riservata

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria un 59enne residente a Zibido San Giacomo (MIlano) che oggi pomeriggio è precipitato col parapendio a Brignano Frascata. Si era lanciato da una postazione attrezzata in frazione Ca’ del Monte di Cecima (Pavia) e si sarebbe avvitato su se stesso fino a cadere al suolo per un problema di correnti ascensionali. A dare l’allarme una persona che ha visto cadere il parapendio. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, carabinieri e 118, che lo ha trasportato in ospedale con l’elisoccorso.