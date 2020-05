Previsioni Meteo, cambia tutto dopo il 18 Maggio: temperature in picchiata e forte maltempo al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Ulteriori conferme, anche secondo i dati odierni, circa un sostanziale cambio di circolazione nel corso della prossima settimana. Il pattern impostato su correnti meridionali mosse da saccature instabili in affondo verso la Penisola iberica e Nordovest Africa -correnti perlopiù calde nordafricane, umide e instabili per il Nord Italia e parte del Centro, secche e afose per il Sud- scomparirà, lasciando spazio a una configurazione di blocco atlantico. L’alta pressione, nella sostanza, come mostrato nell’immagine in evidenza, sarà in crescendo su tutti i settori atlantici e occidentali europei, ponendo un sigillo alle correnti occidentali o meridionali, attivando, invece, un flusso di aria fresca e instabile del tutto opposto, da Nord, in azione sul bordo orientale anticiclonico. Le medesime correnti settentrionali sarebbero a loro volta mosse da un’area depressionaria più fredda collocata tra la Russia e le aree nordorientali del continente.

Insomma, si cambia registro nel corso della prossima settimana, a iniziare da martedì 19 e poi fino al weekend successivo, 23/24 maggio. La nuova circolazione invertirebbe un po’ anche le sorti in riferimento all’instabilità, con maggiore esposizione a nubi e a locali piogge delle aree centro meridionali in genere, in misura maggiore, stando alle dinamiche proposte a ora, della Sardegna e del basso Tirreno, tra Sicilia e Calabria. Le regioni settentrionali e l’alto Tirreno, ma anche il Nord Appennino, il Centro Nord Toscana, il Centro Nord Umbria e il Nord Marche rimarrebbero ai margini dell’azione instabile, con buona probabilità più protetti dall’alta pressione oltre che dalla barriera alpina, rispetto alle correnti da Nord, e con tempo, quindi più asciutto e anche più soleggiato. Si è già accennato alle temperature che naturalmente con aria più fresca da Nord sarebbero in netto calo, ancor più, poi, perchè si proverrebbe da una fase precedente eccezionalmente calda e valori, quindi, in crollo diffusamente di 10°C o oltre su diverse regioni centro meridionali, di 4/6°C al Centro Nord.

Maggiori dettagli su questa tendenza più fresca settentrionale attesa per la prossima settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti sul medio-lungo termine.