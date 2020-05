Previsioni Meteo Aeronautica Militare, l’anticiclone regalerà bel tempo e caldo in settimana: il bollettino fino al 10 maggio

Inizia una settimana in cui la presenza dell’anticiclone garantirà giornate di bel tempo e aumento delle temperature in Italia, salvo qualche piccola eccezione. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 4 maggio

Al nord nuvoloso sulle aree alpine, in parziale dissolvimento dalla seconda parte del pomeriggio. Sulle altre regioni sereno con qualche velatura in transito. Addensamenti più consistenti saranno presenti sull’Appennino ligure ed emiliano, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Al centro e Sardegna: bello e soleggiato ovunque. Nubi alte e sottili inizieranno ad invadere il cielo dalla tarda serata.

Al sud e Sicilia: possibili deboli piogge sulle aree tirreniche della Calabria meridionale e sulla Sicilia nord-orientale per via di una residua nuvolosità che tenderà però a dissolversi entro la mattinata, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti. Bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: massime in aumento, anche sensibile, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna orientale, Marche, Abruzzo e zone interne della Sardegna; in diminuzione su Liguria, coste orientali della Sardegna, litorali di Toscana e Lazio, Salento, Calabria ionica e sud-est Sicilia; stazionarie altrove. Venti: moderati, localmente forti, su Puglia, Basilicata e Calabria ionica ma con tendenza ad attenuarsi dalla serata. Deboli meridionali sul resto della penisola con qualche rinforzo pomeridiano sulle coste dell’Emilia-Romagna. Mari: molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico. Poco mossi i settori nord di Tirreno e Adriatico. Mossi i restanti mari con moto ondoso in generale attenuazione ad eccezione del canale di Sardegna.

Domani 5 maggio

Al nord nubi compatte sulle aree alpine, Liguria e temporaneamente anche sul settore appenninico con occasionali piovaschi sui rilievi maggiori del Trentino-Alto Adige, in riduzione dalle ore serali; sul resto del territorio innocue velature, ma con copertura significativa in formazione serale su Triveneto e Lombardia orientale.

Al centro e Sardegna: all’inizio cielo sereno con rapida intensificazione mattutina della nuvolosità alta e sottile dapprima su regioni tirreniche e poi sulle altre zone con addensamenti temporaneamente più consistenti nel pomeriggio sul settore appenninico.

Al sud e Sicilia: ampio soleggiamento ovunque con velature in arrivo durante le ore pomeridiane.

Temperature: minime in rialzo su aree alpine, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche e relative aree appenniniche, Campania, Basilicata ed Appennino calabro; in lieve calo su Liguria e Sicilia meridionale; generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento su Alpi e prealpi, Piemonte, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale; in lieve diminuzione su Liguria, Appennino Toscano ed Umbro; senza variazioni sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord e sulla Sardegna, in genere dai quadranti occidentali sulle altre zone. Mari: da poco mosso a mosso al mattino lo Ionio; quasi calmi o poco mossi i rimanenti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 6 maggio. Al nord addensamenti compatti in rapida attenuazione pomeridiana su Triveneto ed Emilia-Romagna, serale anche su Liguria centrorientale e rimanente pianura padana. Al centro e Sardegna: alternanza di schiarite e velature sull’isola; l’iniziale nuvolosità alta si intensificherà temporaneamente, durante le ore centrali della giornata, sulle aree appenniniche e pedemontane per poi ridursi nel pomeriggio a partire dal settore adriatico. Al sud e Sicilia: cielo sereno sulla Sicilia; velato altrove, divenendo molto nuvoloso o coperto dalla tarda mattinata su Molise, Puglia e Basilicata; rapido miglioramento durante la seconda parte del pomeriggio su tutte le regioni peninsulari.

Temperature: minime in rialzo ovunque, più sensibile su settore ionico; massime in diminuzione su Piemonte Lombardia, Emilia-Romagna, più deciso su regioni adriatiche centromeridionali e Basilicata; in aumento su Liguria e settore tirrenico, stazionarie su Sardegna e triveneto. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: calmi o poco mossi.

Giovedì 7 maggio cielo velato sulla Sardegna; condizioni di bel tempo altrove seppur con annuvolamenti più consistenti sulle aree alpine centroccidentali; velature in arrivo pomeridiano dapprima su nord-ovest, Lombardia ed Emilia, poi sul restante centro-nord.

Venerdì 8 maggio estesa nuvolosità alta al centro-nord e sulla Sicilia, in estensione tardo mattutina anche al sud.

Sabato 9 maggio annuvolamenti compatti sulle aree alpine con precipitazioni associate, anche a carattere di rovescio o temporale; velature estese su restante centro-nord, cielo sereno al sud.

Nella giornata di domenica 10 maggio graduale peggioramento al nord e su regioni tirreniche centrali con possibilità di qualche piovasco pomeridiano anche su quest’ultime; molte nubi sulla Sardegna, condizioni di bel tempo altrove.