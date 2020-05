Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 22 Maggio: la prossima settimana torna il maltempo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino al 22 Maggio 2020.

Domani al Nord: nuvolosità cumuliforme sparsa, con rovesci o temporali associati, in diradamento dal pomeriggio a partire dalle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità medio-alta sul settore peninsulare, con locali deboli piogge o rovesci lungo l’area appenninica, in graduale diradamento dal pomeriggio. In serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro. Sud e Sicilia: estese velature su tutto il meridione, spesse su Campania, Molise, Puglia garganica e Sicilia, senza fenomeni di rilievo associati. Temperature: minime in diminuzione su Sardegna centroccidentale, Puglia, Sicilia centromeridionale, Basilicata orientale e Calabria ionica, in aumento su Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Nord, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia orientali, Molise, Puglia adriatica, in diminuzione sul resto del Paese. Venti: generalmente deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata. Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; da mosso a molto mosso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; mossi il Mar Ligure e il Tirreno; poco mossi i restanti mari.

Lunedì 18 al Nord: addensamenti cumuliformi sparsi sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali associati, in dissolvimento serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: estese e spesse velature su tutto il centro, con locali deboli piovaschi, più diffusi sulla Sardegna. Sud e Sicilia: estese e spesse velature su tutto il meridione, senza fenomeni di rilievo associati. Temperature: minime in diminuzione su Toscana e Umbria meridionali, Lazio, Abruzzo e coste tirreniche meridionali, in aumento al nord e sul resto del meridione, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte e Liguria occidentali, aree appenniniche meridionali, aree interne di Lazio, Abruzzo, puglia e Sardegna e Sicilia orientale, in aumento sulle aree costiere meridionali, sulle regioni centrorientali del nord e sulle aree costiere centrali tirreniche. Venti: moderati nordorientali al centro-sud, in rinforzo serale; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi il Mar Ligure ed il Tirreno; poco mossi i restanti mari.

Martedì 19: addensamenti compatti su Alpi e Prealpi ed estesa nuvolosità cumuliforme su tutto il centro, con rovesci o temporali diffusi, in estensione pomeridiana anche a Campania ed aree interne del Molise; cielo in generale velato sul resto del Paese.

Mercoledì 20: molte nubi compatte su tutto il centro-sud e sulla pianura padana orientale, con rovesci o temporali diffusi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Paese.

Giovedì 21 e venerdì 22. Giovedì molte nubi compatte sulle regioni meridionali, Sardegna, Lazio meridionale e regioni adriatiche centrali, con rovesci o temporali diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni centrali.Nella mattinata di venerdì ancora residui addensamenti compatti sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali sparsi, e contestuale nuova intensificazione del maltempo al nord; cielo in generale velato sul resto del Paese.