Previsioni Meteo Aeronautica Militare, 3 giorni di maltempo con forti temporali sull’Italia: il bollettino

Si intensificherà in queste ore il maltempo sull’Italia dovuto ad una bassa pressione in arrivo dalle Baleari. Oggi e domani saranno i giorni più caratterizzati da rovesci e temporali che riguarderanno un po’ tutte le regioni. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 19 maggio

Nord: cielo irregolarmente nuvoloso sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche, ove saranno possibili locali precipitazioni a carattere di rovescio o, eventualmente, di temporale isolato; cielo da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso sul resto del settore, con nuvolosità in aumento e contestuali fenomeni precipitativi diffusi, a carattere di rovescio o di temporale, che risulteranno piu’ probabili su Liguria, basso Piemonte e pianura padana, durante la prima parte della giornata, per poi ridursi in serata permanendo tuttavia su gran parte dell’Emilia Romagna e basso Veneto.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, particolarmente sul settore orientale, ove i fenomeni potranno risultare anche localmente intensi; in attenuazione serale; molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con precipitazioni a carattere di rovescio, in intensificazione serale, allorche’ la fenomenologia assumera’ carattere localmente temporalesco, insistendo maggiormente sulle aree interne; -parzialmente o irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni, ove permarra’ tuttavia la probabilita’ di locali precipitazioni, soprattutto sulle aree appenniniche.

Sud e Sicilia: su tutte le regioni nuvolosita’ irregolare anche intensa, in prevalenza medio-alta stratiforme, con maggiori addensamenti che daranno luogo a locali precipitazioni, a carattere di rovescio o isolato temporale, inizialmente su Sicilia nord-orientale, Calabria tirrenica e Campania meridionale, in estensione successiva a Sicilia occidentale, Puglia garganica e Molise, risultando persistenti in serata sulle aree appenniniche peninsulari di dette regioni.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi su Sardegna, Sicilia, Calabria e settori meridionali di Lazio e Abruzzo, in aumento al nord e su Marche, Umbria, appennino toscano, Campania centro-settentrionale e Basilicata orientale;-in aumento nei valori massimi al nord, sull’alta toscana, sulle aree costiere campane e su quelle ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, in generale flessione sul resto del territorio. Venti: da deboli a moderati sulla Sicilia, dai quadranti occidentali sul settore ovest e da quelli orientali sul resto dell’isola; da deboli a localmente moderati sul resto della penisola, dai quadranti orientali su Calabria, Basilicata, Campania e regioni centro-orientali del nord e da quelli settentrionali sulle rimanenti regioni. Mari: molto mossi mare di Sardegna e stretto di Sicilia, con quest’ultimo in aumento fino a localmente agitato; localmente molto mosso tendente a generalmente molto mosso il canale di Sardegna; poco mossi Adriatico e Jonio settentrionale e localmente mosso lo Jonio meridionale; mossi i restanti mari, tendente a localmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale, soprattutto sul settore orientale.

Domani, mercoledì 20 maggio

Nord: al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e sulla pianura padana orientale, con rovesci o temporali sparsi lungo l’area alpina e diffusi sulla pianura padana orientale; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita’ compatta e dei fenomeni, con in serata ancora locali addensamenti compatti lungo l’arco alpino e cielo poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su Sardegna e regioni adriatiche e parzialmente nuvoloso altrove, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in graduale diradamento dal pomeriggio, a partire dalle regioni piu’ settentrionali. In serata avremo ancora residui addensamenti compatti su Abruzzo e Marche meridionali , con associati rovesci o temporali diffusi, e cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale sulla Sicilia centromeridionale.

Temperature: minime in diminuzione in pianura padana, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia centrorientale, in aumento sulla Sardegna, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, Toscana e Sardegna, piu’ marcato sulla pianura padana, in calo sul resto del paese, piu’ sensibile sulle regioni centromeridionali adriatiche. Venti: moderati nordorientali sulle regioni adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio settentrionale; da moderati a forti settentrionali sulla Liguria; moderati nordoccidentali sulle due isole maggiori; generalmente deboli settentrionali altrove. Mari: da poco mosso a mosso il mar ligure; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedi’ 21 maggio. Nord: cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con formazione di locali nubi cumuliformi su alpi e prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, nelle ore piu’ calde della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro. Sud e Sicilia: al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare e Sicilia tirrenica, con rovesci o temporali diffusi; dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosita’ compatta e attenuazione dei fenomeni, a partire dalle regioni piu’ settentrionali, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine centrorientali, regioni adriatiche centromeridionali, Umbria, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia centromeridionale ed aree interne della Sardegna, in aumento sulla pianura padana centrorientale e sul Lazio centromeridionale, stazionarie altrove; massime in aumento su Alpi, regioni centrali, Campania, Molise, Puglia centrosettentrionale e Sicilia meridionale e occidentale, in diminuzione sule resto delle regioni alpine, Liguria, e sul resto del sud, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti da nord est al centro-sud, in attenuazione dalla serata; generalmente deboli orientali al nord. Mari: poco mosso il mar ligure; da poco mosso a mosso il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Venerdi’ 22 maggio: bel tempo su tutto il paese, anche se con aumento al nord delle velature.

Sabato 23 maggio: addensamenti cumuliformi sparsi su alpi, prealpi e appennino settentrionale, accompagnati da rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del centro-nord; bel tempo sul resto del paese.

Domenica 24 maggio: al mattino moderato maltempo su tutto il nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in spostamento dal pomeriggio sulle regioni nordorientali e centrali adriatiche, ed in successiva parziale attenuazione serale.

Nella mattinata di lunedi‘ ancora residuo moderato maltempo sul Piemonte occidentale e sulle regioni adriatiche centromeridionali, ma in attenuazione dalla tarda mattinata; bel tempo sul resto del paese.