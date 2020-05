Previsioni Meteo Aeronautica Militare: la settimana inizia con rovesci e temporali, poi torna il bel tempo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino al 23 Maggio 2020.

Domani al Nord: addensamenti compatti sparsi sulle aree montuose, con locali rovesci e temporali nelle ore centrali della giornata. Attese schiarite tardo serali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: al mattino estesa nuvolosità, in prevalenza medio-alta, su tutto le regioni. Dal pomeriggio graduale intensificazione della copertura nuvolosa su Sardegna ed aree tirreniche, con deboli precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco, piu’ intense e diffuse sull’area settentrionale ed orientale dell’isola. Sud e Sicilia: estese e spesse velature su tutto il meridione, salvo locali rasserenamenti su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia occidentale. Temperature: minime in diminuzione su Umbria e Lazio meridionali, nonché su Abruzzo, aree interne del Molise, Campania meridionale e lungo le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, in aumento al nord, su Toscana centrosettentrionale, Umbria settentrionale, Marche e sul resto del meridione, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Umbria, Sardegna, Sicilia, aree interne di toscana, Marche, Abruzzo e del sud peninsulare, in aumento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, pianura veneta e friulana, nonché su Emilia-Romagna centro-occidentale, Alpi apuane e lungo le aree costiere centrali e meridionali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Martedì 19/05/20 al Nord: nuvolosità irregolare, a tratti più consistente sui rilievi e sull’Emilia-Romagna orientale con associati isolati rovesci e temporali. Dalla sera estensione dei fenomeni alle aree pedemontane piemontesi. Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni convettive sparse sulle regioni adriatiche e diffuse altrove. Attesi temporali localmente intensi su Sardegna settentrionale, Lazio ed Umbria. Dalla sera attenuazione dei fenomeni e diradamento della copertura nuvolosa sulla Toscana. Sud e Sicilia: nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione mattutina su Molise ed aree tirreniche con associate deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso della dorsale appenninica. Temperature: minime in calo su coste adriatiche settentrionali e regioni tirreniche, in lieve rialzo sui rilievi piemontesi, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, mantovano, regioni tirreniche, Sardegna, Umbria e Marche settentrionali, più marcata su basso Veneto ed Emilia-Romagna orientale, in aumento su rilievi di nord-ovest, Molise ed aree interne della puglia, stazionarie altrove.

Mercoledì 20/05/20: tempo stabile e soleggiato sulla pianura padana e sulla Toscana. Debole instabilità diurna sul restante nord. Sul resto del paese precipitazioni convettive diffuse, localmente intense a ridosso dell’Appennino; tempo in miglioramento serale su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna.

Giovedì 21/05/20: residua instabilità al sud ma con rapida attenuazione dei fenomeni a partire già dalla mattinata. Sul resto del Paese prevalenza di sole, salvo locali annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievo alpini nel pomeriggio.

Venerdì 22/05/20 e sabato 23/05/20: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con al più transito di velature sottili. Nella giornata di sabato tempo stabile e soleggiato, a parte debole instabilità diurna limitata alla catena alpina ed ai rilievi appenninici settentrionali.