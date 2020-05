Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani: rovesci temporaleschi al Sud, poi miglioramento

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per la giornata di oggi e domani.

Oggi al Nord: molto nuvoloso al mattino sulle aree alpine occidentali con precipitazioni lungo le aree di confine, ma con tendenza a miglioramento con schiarite; sereno o velato sul resto del Nord, con residui annuvolamenti al mattino sul Veneto ed Emilia Romagna orientale, con locali piovaschi in dissolvimento. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico; parzialmente nuvoloso sulle restanti aree con annuvolamenti in sviluppo a iniziare dal settore marchigiano con associati rovesci anche temporaleschi in estensione all’Abruzzo e alle aree interne di Toscana, settore est dell’Umbria e Appennino laziale. Tendenza dal pomeriggio a un deciso miglioramento con schiarite a iniziare da Marche, Umbria e Toscana, in estensione al resto del Centro a fine giornata. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità nel corso della tarda mattinata con associati rovesci temporaleschi che si estenderanno a Molise, Puglia, Campania e Basilicata, fino a raggiungere dalle prime ore pomeridiane Calabria e Sicilia nordorientale. In serata rapido miglioramento con schiarite, a eccezione della Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, dove permarranno dei locali annuvolamenti. Temperature: minime in lieve calo al Centro-Sud, in aumento sul Nordovest, stazionarie altrove; massime in diminuzione al Nord, specie sull’Emilia-Romagna, regioni centrali adriatiche, Sicilia e Appennino meridionale, stazionarie altrove.

Domani al Nord: annuvolamenti consistenti tra mattina e pomeriggio sulle zone alpine, prealpine e localmente su quelle dell’Appennino emiliano, con qualche debolissimo fenomeno atteso al mattino sul settore altoatesino. Altrove cielo sereno o al più velato, salvo qualche annuvolamento basso e stratiforme che interesserà la Liguria centroccidentale nelle ore serali. Centro e Sardegna: cielo limpido con transito di temporanee nubi alte e sottili sull’isola. Sud e Sicilia: addensamenti compatti attesi al mattino su bassa Calabria tirrenica e sulla porzione nordorientale dell’isola con qualche residuo, debole rovescio associato, ma in successivo rapido miglioramento. Bel tempo sul restante meridione. Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree alpine; in diminuzione su Liguria, bassa Lombardia, restante territorio veneto, coste friulane, Emilia-Romagna, nonchè su regioni centrali e al Sud peninsulare, specie versante adriatico; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio. Massime in aumento su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana orientale, Sardegna centroccidentale, Molise e Sicilia centrosettentrionale, più deciso su Marche e Abruzzo; in calo su Liguria, coste sarde orientali e meridionali, zone tirreniche di bassa Toscana, Lazio, Salento e sulle zone ioniche calabresi; stazionarie sul resto del paese