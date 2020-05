Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: torna il sereno al Centro Sud, qualche nuvola al Nord

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica militare per domani sull’Italia.

Al Nord locali addensamenti cumuliformi su Alpi e prealpi, con deboli rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del settentrione.

Al centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Al sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione.

Temperature: minime in aumento su triveneto, Alpi, Prealpi, Toscana, Sardegna e Sicilia oreintale, in diminuzione sul resto del centro-sud, stazionarie altrove; massime in aumento sulla Pianura padana centrorientale ed al centro-sud, stazionarie altrove.

Venti: moderati settentrionali al sud; deboli dai quadranti orientali sul resto del paese.

Mari: da mossi a molto mossi sull’Adriatico meridionale e sullo Ionio; mossi l’Adriatico centrale, il Tirreno e lo stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso il canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari.