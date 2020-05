Previsioni Meteo Aeronautica Militare, Italia spaccata in due: ancora piogge al Nord, caldo africano al Sud. Il bollettino fino al 19 maggio

L’Italia continua ad essere divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al Nord, continuano le forti piogge mentre il Centro-Sud fa i conti con l’inizio di una forte ondata di caldo, in grado di stravolgere ogni record tra domani, giovedì 14 maggio e venerdì 15. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 13 maggio

Nord: sull’Emilia-Romagna nuvolosità irregolare a tratti intensa specie sull’area centro-occidentale con associate piogge da isolate a sparse; dalla sera parziale diradamento della copertura nuvolosa e attenuazione dei fenomeni. Parzialmente nuvoloso sulle restanti coste adriatiche e immediato entroterra di Veneto e Friuli Venezia Giulia con possibili deboli piogge; molte nubi sul resto del Nord con precipitazioni da sparse a diffuse generalmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e sulla Lombardia centro-settentrionale; localmente i fenomeni potranno risultare anche consistenti su Piemonte settentrionale e rilievi lombardi. Dalla sera attenuazione dei fenomeni su Lombardia sud-orientale e pianure di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: annuvolamenti sparsi e compatti sulla Toscana settentrionale con la possibilità di deboli piogge, parziale copertura di nubi in prevalenza medio alte sul resto della regione; poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità medio-alta e stratiforme a partire dalle regioni tirreniche e in estensione al resto del Sud.

Temperature: massime in sensibile diminuzione su Nord-Ovest e Lombardia, più contenuto su Trentino-Alto Adige, basso Veneto, coste e pianura dell’Emilia-Romagna, nonché su Sardegna occidentale, coste abruzzesi e su quelle ioniche; in aumento sul resto del paese, più marcato su nord Sicilia e restanti regioni centro-meridionali peninsulari.

Domani, giovedì 14 maggio

Nord: copertura diffusa, a tratti intensa, con deboli piogge o rovesci a ridosso delle aree montuose nonché tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale al mattino, in attesa di un deciso peggioramento che dalle prime ore serali interesserà l’intero Nord-Ovest, Emilia e a seguire il Triveneto, con fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi su settore piemontese, Liguria centro-occidentale e l’area ovest della Lombardia. Schiarite nella sera sulla Romagna. Quota neve dalla sera sui rilievi alpini occidentali confinali oltre i 2000 metri.

Centro e Sardegna: velature estese più spesse al mattino sul settore peninsulare e con ulteriori annuvolamenti più significativi sulla Toscana settentrionale, dove sono attese deboli piogge al primo mattino e poi nuovamente dalla sera.

Sud e Sicilia: cielo caratterizzato dal passaggio di molte nubi medio-alte e stratificate, in un contesto asciutto.

Temperature: minime in lieve calo su Valle d’Aosta, basso Piemonte, ponente ligure e Sardegna settentrionale; senza variazioni di rilievo su Piemonte meridionale, restante Liguria, Lombardia nordorientale, Appennino pavese, Trentino-Alto Adige, Emilia e sulla porzione più settentrionale della Toscana, in rialzo altrove, più marcato su Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia settentrionale. Massime in tenue calo su coste orientali sarde e marche settentrionali, in aumento sul resto del paese, più sensibile al Nord-Ovest e sul basso Veneto.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 15 maggio. Al Nord sull’Emilia-Romagna nuvolosità irregolare, più consistente sull’area centro-occidentale, con associati rovesci sparsi e locali temporali, specie sul settore appenninico. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità compatta con successivo cielo velato; molte nubi sul resto del Nord con precipitazioni convettive diffuse. I fenomeni risulteranno più intensi al mattino su Piemonte settentrionale e Lombardia centro-occidentale, tra tarda mattinata e pomeriggio su Lombardia orientale, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In particolare su queste aree saranno possibili temporali anche di forte intensità con grandinate associate. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulla Toscana settentrionale, con rovesci diffusi e isolati temporali sulle Alpi apuane in esaurimento pomeridiano; sul resto del Centro e sulla Sardegna estesa nuvolosità medio-alta, salvo locali addensamenti sparsi su Umbria occidentale, alto Lazio e area settentrionale dell’isola. Sud e Sicilia: cielo generalmente velato fino al pomeriggio. Dalla sera annuvolamenti più decisi un po’ ovunque.

Temperature: minime in calo su pianura lombarda orientale, Liguria di levante, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, restanti aree appenniniche centrali, Campania, zone interne del Molise, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, in rialzo su Piemonte occidentale e meridionale, Veneto, Emilia-Romagna settentrionale, Puglia centrale, nonché sulle restante aree di Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie sul resto del paese. Massime in flessione al Nord-Est, su Lombardia orientale, Liguria di levante, regioni tirreniche centrali, Sardegna occidentale, Umbria, aree appenniniche centrali del versante adriatico, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata occidentale e aree tirreniche di Calabria e Sicilia, in aumento su Piemonte, restante Liguria, Lombardia occidentale, restante Sardegna, coste adriatiche centrali e restante Sud, senza variazioni di rilievo altrove.

Sabato 16 nuvolosità irregolare a tratti intensa al Nord, con deboli precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi e a carattere sparso sull’Emilia. Nubi medio-alte al Centro e sulla Sardegna con qualche isolato rovescio sulle relative zone appenniniche. Velature anche spesse al Sud.

Domenica 17 annuvolamenti compatti sui rilievi del Nord, su quelli appenninici centrali e nell’entroterra sardo con isolati piovaschi. Prevalenza di nuvolosità medio-alta alternata a schiarite altrove.

Lunedì 18 tempo variabile al Centro-Nord, con annuvolamenti più consistenti nel pomeriggio e associate possibili precipitazioni su Pianura padana e aree tirreniche. Al Sud e sulle isole maggiori nuvolosità alta e sottile, salvo locali addensamenti su Sardegna occidentale e Sicilia tirrenica. Martedì tempo instabile al Centro, su Emilia-Romagna e restante Pianura padana con possibili rovesci diffusi. Nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del paese, con possibili piovaschi a ridosso dei rilievi.