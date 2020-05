Previsioni Meteo Aeronautica Militare, qualche rovescio oggi, poi spazio a bel tempo e caldo fino al weekend: il bollettino

Dopo qualche rovescio nella giornata di oggi, per il resto della settimana il tempo sarà prevalentemente sereno sull’Italia. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell‘Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 6 maggio

Al Nord: rapido aumento della nuvolosità con addensamenti compatti associati a rovesci sparsi, specie sulle aree centro-orientali, in rapida attenuazione pomeridiana su Triveneto ed Emilia-Romagna; miglioramento serale anche su Liguria centrorientale e rimanente Pianura padana, ma residui addensamenti sulle Alpi occidentali.

Centro e Sardegna: alternanza di schiarite e velature sulla Sardegna; iniziale nuvolosità alta sulle aree peninsulari in intensificazione con addensamenti più compatti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche e pedemontane, con deboli rovesci sparsi in miglioramento dal pomeriggio a iniziare dalle aree più settentrionali di Marche e Toscana. In serata residui annuvolamenti solo su Lazio meridionale e zone interne dell’Abruzzo.

Sud e Sicilia: cielo sereno sulla Sicilia, velato altrove, con nuvolosità in aumento in tarda mattinata su Molise e aree interne della Campania, in estensione pomeridiana alla Puglia centro-settentrionale e alla Basilicata con deboli rovesci sparsi; in serata qualche debole fenomeno anche a nord della Calabria e miglioramento su Molise e Puglia centro-settentrionale.

Temperature: minime in rialzo ovunque, più sensibile sul settore ionico; massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, più deciso su regioni adriatiche centromeridionali e Basilicata; in aumento su Liguria e stazionarie su settore tirrenico e Triveneto.

Domani, 7 maggio

Al Nord nubi basse compatte su Piemonte e ponente ligure al primo mattino e in successivo dissolvimento, cielo sereno altrove. Velature in arrivo tardo pomeridiano dapprima sul settore occidentale, poi in veloce estensione al restante territorio.

Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, velato dal pomeriggio sulla Sardegna e dalla serata su Toscana, coste laziali e Marche settentrionali.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia annuvolamenti compatti sparsi ma in un contesto generalmente asciutto; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari.

Temperature: minime stazionarie su pianura piemontese e Liguria, in diminuzione altrove, più decisa sul versante adriatico. Massime senza variazioni di rilievo sulle regioni nordoccidentali, in aumento su restante Nord, Toscana, Umbria orientale e regioni centrali adriatiche, più sensibile su Emilia-Romagna e Marche, in flessione sul resto del paese.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 8 maggio al Nord annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini; dalla sera attesi deboli rovesci serali sulle Alpi piemontesi. Cielo generalmente velato sul resto del Nord. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta e stratificata su tutte le regioni; temporanee locali schiarite nottetempo. Sud e Sicilia: cielo velato per annuvolamenti alti e stratificati su tutte le regioni. Temperature: minime in rialzo su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, coste venete, restante Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, aree interne laziali, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania e Basilicata occidentale, in calo su coste laziali, isole maggiori e Calabria meridionale, stazionarie altrove. Massime in lieve flessione su coste toscane e dell’alto Lazio, nonché su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale, senza variazioni di rilievo su Alpi occidentali e restante Liguria, in aumento sul resto del paese, più marcato lungo le aree adriatiche centrali e meridionali.

Sabato 9 annuvolamenti compatti sulle Alpi con deboli precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio. Nuvolosità medio-alta sul resto del paese con temporanei sprazzi di sereno.

Domenica 10 nuvolosità in graduale intensificazione al Nord con locali e deboli rovesci, più diffusi sui rilievi alpini piemontesi e valdostani. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese; nubi progressivamente più compatte dal pomeriggio al Centro.

Lunedì 11 dalla mattinata tempo in deciso peggioramento al Nord, con precipitazioni intense sul settore alpino, prealpino e sul resto della Liguria. Annuvolamenti compatti in graduale aumento su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, Campania e Molise, con possibili isolati rovesci sull’alta Toscana. Cielo generalmente velato altrove.

Martedì molte nubi al Nord, con residua instabilità sulle regioni orientali al mattino. Nubi progressivamente più compatte al Centro con possibili rovesci sparsi su Toscana, Marche e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.