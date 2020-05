Previsioni Meteo, attenzione al ritorno del maltempo nel weekend tra 9 e 10 Maggio

Previsioni Meteo – Continua a essere confermato un nuovo trend mediamente instabile che potrebbe prendere il via dal prossimo fine settimana 9/10 maggio e per alcuni giorni a seguire. Fino ad allora, l’alta pressione dovrebbe prevalere sull’Italia con assenza sostanziale di piogge, salvo qualche fastidio e anche fiacco verso metà settimana sulle aree adriatiche e centrali appenniniche. Ma vediamo la natura del peggioramento nel prossimo fine settimana, e quali le aree più interessate, visto che, per quanto anche consistente localmente, il maltempo potrebbe essere settoriale, cioè interessare parte dell’Italia, mentre su altra parte, il tempo oltre a continuare a essere asciutto, potrebbe essere anche caldo. L’attacco alla figura anticiclonica dovrebbe arrivare, stando alle ultime elaborazioni, dai settori atlantici a opera di un nucleo instabile in isolamento verso la Penisola iberica-Sud francia, poi in spostamento verso l’Ovest Mediterraneo proprio nel fine settimana prossimo. Nell’immagine in evidenza è espressa la circolazione media per il weekend 9/10 maggio, con un fulcro depressionario tra il Sud della Francia e il Nordest della Spagna e attivazione di correnti instabili sud-occidentali dalle Baleari, Sudovest Mediterraneo, verso le nostre regioni soprattutto settentrionali, ma in parte anche verso quelle centrali.

Per la giornata di Sabato, a dire il verso, l’incidenza dei fronti instabili, sarebbe ancora relativa, magari prime nubi e piogge, soprattutto nel pomeriggio sera, inizierebbero a interessare il Piemonte occidentale, la Valle d’Aosta e le Alpi e Prealpi centro occidentali. Aumento di nubi sul resto del Nord, entro sera, ma senza precipitazioni degne di nota, ancora ampiamente soleggiato al Centro Sud. Un peggioramento anche sensibile del tempo arriverebbe per la giornata di domenica 10, ma già dalla notte su domenica su Piemonte e Alpi e Prealpi centro occidentali. Stando ai primi dati pluviometrici espressi nella cartina piogge, a essere particolarmente colpiti dal maltempo sarebbero la Liguria, il Nord Appennino, l’alto Piemonte, l’alta Lombardia e i settori alpini e prealpini di Nordest, tra Veneto e Friuli. Su tutte queste aree potrebbero esserci precipitazioni moderate o anche forti, ma diffusamente moderate anche su buona parte del Nord. Fenomeni presenti anche sulle pianure centro orientali del Nord e al Centro, soprattutto tra Toscana, Nord lazio, Nord Umbria, ma qui più irregolari e mediamente deboli o moderati. Qualche pioggia debole e irregolare sul Nord Marche, sul Lazio centrale e sul Centro Nord della Sardegna. Altrove al Centro e al Sud, tempo più asciutto e soleggiato, salvo un po’ di nubi sparse qua e là, ma innocue. Naturalmente ci sarebbe un calo termico al Centro Nord, più apprezzabile al Nord, mentre sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, le temperature sarebbero addirittura in aumento, per una maggiore influenza di correnti calde nordafricane, con massime anche sui 30/32°C in Sicilia e su Sud Calabria, mediamente 27/29° sulle aree peninsulari.