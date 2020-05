Previsioni Meteo: caldo record fino a Domenica al Sud, forte maltempo al Nord. I DETTAGLI

Previsioni Meteo – Il tempo eccezionalmente caldo e dichiaratamente estivo proseguirà sull’Italia, essenzialmente sulla parte centro-meridionale del paese, almeno fino a tutto il fine settimana, ma ancora al Sud nella giornata di lunedì 18. Non ci saranno, infatti, grossi mutamenti in riferimento alla barica che sta caratterizzando questi giorni, con una saccatura subpolare in affondo verso la Penisola iberica, Marocco, Ovest Algeria, risalita di aria umida e instabile dall’Ovest Mediterraneo, Baleari, verso le nostre regioni settentrionali e in parte centrali e, invece, flusso di aria secca, rovente verso il Sud e in parte il Centro. Malgrado, quindi, qualche corpo nuvoloso medio-alto che potrà temporaneamente offuscare il sole, al Sud Italia sarà piena estate fino a tutta domenica almeno.

Caldo oltre la media anche al Centro, ma qui i corpi nuvolosi provenienti da Sudovest, potranno manifestarsi più compatti e dare luogo a qualche precipitazione sparsa, quindi benché caldo, tempo non proprio stabile. Circa il caldo al Sud Italia e anche in parte al Centro, ci sarà comunque una diminuzione delle termiche rispetto a quelle esasperatamente calde di queste ore, tuttavia il trend continuerà a essere abbondantemente sopra la media di almeno 3/5°C, o fino a 6/7°C oltre al Sud, da domani a tutto il weekend. I valori al suolo, come mostra la mappa temperature per i prossimi 3 giorni, varieranno, mediamente, dai +23/+26°C al Nord, +25/+29°C o anche +30°C localmente al Centro, fino ai +30/+33° di media al Sud, ma qui ancora con punte fino a +36/+37°C.

In riferimento alle precipitazioni, invece, abbiamo già rilevato che le aree settentrionali continueranno a essere quelle più a rischio fenomeni dove, quindi, essi risulteranno più intensi e ricorrenti. In particolare le aree alpine e prealpine, buona parte del Piemonte e l’Alta Lombardia saranno ancora interessate da rovesci e temporali di un certo rilievo spesso moderati, ma anche forti, più accaniti e intensi tra Torinese, Biellese, Ossola, Verbano, Nord Vercellese, Nord Novarese, Varesotto, area laghi, Comasco e Lecchese. Piogge e rovesci deboli o moderati, ma anche locali manifestazioni temporalesche,sul resto della Lombardia, su Emilia e sulla Liguria. Fenomeni mediamente deboli e irregolari al Centro e sulla Sardegna, qui anche con fasi asciutte e soleggiate, ma alternate a altre ricorrenti con addensamenti e rovesci o temporali sparsi, temporaneamente moderati e più intensi tra sabato e la mattinata domenica. Mediamente asciutto con più sole e caldo al Sud.

