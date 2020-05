Previsioni Meteo, ciclone al Sud: maltempo fino a Giovedì, ecco le zone più colpite

Previsioni Meteo – Crescendo di instabilità nella notte, domani e fino a giovedì sull’Italia, anche maggiore espansione dei fenomeni a scala nazionale, per via dell’approfondimento di una bassa pressione proprio sulle aree centro meridionali della nostra penisola. Dalle prossime ore notturne, il flulcro depressionario si sposterà dalla Sardegna verso il medio-basso Tirreno, collocandosi con minimo di 1007/1008 hpa di fronte alle coste campane e lì indugiante fino alle ore serali di domani, mercoledì 20. A seguire, esso transiterà velocemente sul Sud peninsulare per poi evolvere sullo Ionio e la Grecia entro giovedì 21. In questo tragitto, i fronti più perturbati interesseranno, nella notte prossima, dapprima l’Emilia Romagna e localmente l’alta Toscana, il Nord Appennino, con rovesci e temporali anche forti poi, nel corso della mattinata di mercoledì, piogge e rovesci ancora forti sul Nord Appennino, tra Tosca ed Est Emilia, Romagna, verso le Marche tutte e il Nord Abruzzo.

Rovesci e temporali più irregolari e sparsi sul resto del Centro, locali temporali anche sul basso Tirreno in Mare, verso le coste meridionali della Campania e localmente su Nord Sicilia, sparsi al Sud. Meglio sul resto del Nord e su Sardegna. Nelle ore pomeridiane di mercoledì, rovesci e temporali diffusi al Centro Sud, più intensi su Centro Sud Lazio, aree interne tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, su Est e Sud Lucania, localmente su Nordest Sicilia e Crotonese. Qualche rovescio su Est Sardegna, meglio altrove al Centro e al Nord, salvo qui rari fenomeni su Est Alpi. Nella sera di mercoledì, notte su giovedì e poi per il corso di giovedì, piogge e temporali su Puglia, Lucania, su Calabria, specie tirrenica e Crotonese, sparsi sulla Sicilia. Migliorerà altrove al Sud, per giovedì, bel tempo soleggiato al Centro Nord. Calo termico al Centro Sud tra mercoledì sera e giovedì, mediamente di 3/5°C, ma fino a 6/7°C in meno, rispetto ai valori di oggi, martedì, specie su aree meridionali.

