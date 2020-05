Previsioni Meteo, continua la siccità al Centro/Sud: quando torneranno le piogge?

Previsioni Meteo – Fase di sostanziale siccità dall’ultima settimana di aprile e per questa prima decade di maggio su gran parte d’Italia, ma sulle regioni settentrionali proprio dalle ultime ore è attivo un flusso perturbato di matrice atlantica il quale sta compensando il deficit pluviometrico e lo farà ancora più nel corso dei prossimi giorni. Solo marginalmente interessate dalle perturbazioni le regioni centrali, con qualche pioggia, ma niente di particolarmente importante, completamente al margine dell’instabilità, invece, le aree centro meridionali. Delle regioni centrali, soltanto la Toscana e il Nord delle Marche, potranno ricevere apporti di acqua moderati, le altre regioni poca roba e men che meno verso il Sud. Dal lazio, Abruzzo, Molise e sulle aree meridionali, Sicilia compresa, non sono previste piogge per altri 7/8 giorni almeno con 20/25 giorni complessivi senza precipitazioni di rilievo su molte aree centro meridionali. A quando, allora, una svolta anche per queste regioni?

Dagli ultimi dati elaborati, una circolazione più favorevole a nubi e piogge per il Centro Sud d’Italia, potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, più probabilmente dal 19/20 maggio quando, anzi, potrebbe attuarsi addirittura un cambio di pattern circolatorio, con l’avvento di correnti settentrionali fresche e instabili e calo termico, con valori anche sotto la media. Naturalmente, la nuova tipologia di correnti esporrebbe maggiormente all’instabilità, le aree centro meridionali un po’ tutte, magari di più quelle appenniniche e adriatiche dove andrebbero concentrandosi più nubi e anche più piogge. Il Nord Italia, in questo caso, risulterebbe meno esposto, con pochi fenomeni o assenza sostanziale di precipitazioni e anche maggiore soleggiamento. Quindi, prospettive per arrivo di piogge anche al Centro Sud, nella settimana prossima, magari con probabilità maggiore dal 19 al 21.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la seconda parte di maggio, apportando quotidiani aggiornamenti.