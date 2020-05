Previsioni Meteo: da Venerdì si intensifica il fresco respiro balcanico, piogge e temporali in tutt’Italia

Previsioni Meteo – La settimana in corso trascorrerà all’insegna di correnti fresche e via via più instabili settentrionali. Abbiamo già avuto modo di specificare che la prima parte della settimana potrebbe essere maggiormente caratterizzata da calo termico e da ventilazione da Nord, tuttavia con fenomeni più scarsi e localizzati. Da venerdì 29, invece, e verso il fine settimana, l’ultimo di maggio, anche le piogge e i temporali dovrebbero divenire più estesi e più intensi sul territorio, per via di un avvicinamento progressivo di una bassa pressione continentale verso le nostre regioni. Come visibile dall’immagini in evidenza, proprio in approssimazione al weekend, la bassa pressione dovrebbe mostrare le maggiori vorticità positive verso il territorio italiano, approfondendosi con minimo tra le regioni dell’ex Jugoslavia e il medio basso Adriatico. Si attiverebbero correnti settentrionali più perturbate, entro le quali si avvicenderebbero fronti instabili incidenti anche su diverse nostre regioni, apportando precipitazioni più ricorrenti e spesso di certa intensità.

Nell’immagine fenomeni allegata, abbiamo, come al solito, circoscritto le aree maggiormente interessate dalle piogge con scala di colore verde. E’ una rappresentazione di sintesi, ossia tenendo presente tutta l’instabilità che si articolerebbe tra venerdì e domenica. Le nubi, i rovesci e i temporali dovrebbero presentarsi soprattutto sulle aree alpine e prealpine in genere, su Centro Ovest Piemonte, sul Centro Sud Appennino, sul medio e basso Adriatico, localmente al Sud peninsulare e sulle aree tirreniche interne, specie sul Lazio. Si tratta di aree già individuate in precedenza come le più esposte per il peggioramento di fine mese, quindi ci sono sostanziali conferme con l’ultimo aggiornamento odierno. Sui settori con colorazione più chiara, i fenomeni potranno essere più deboli e irregolari, su quelli con colore più scuro precipitazioni più abbondanti o anche forti. Queste potranno interessare in maniera maggiore il Piemonte centro occidentale, specie Cuneese e localmente anche Torinese centro meridionale, e l’Appennino centro meridionale, specie le aree interne tra Lazio, Abruzzo, Molise e Nord Campania. Rovesci moderati o localmente forti anche sulle Prealpi venete-lombarde, Dolomiti e sull’alto Tirreno, tra Centro Est Liguria e alta Toscana. Qualche fenomeno debole o occasionale su Est Sardegna e Est Sicilia. Altrove, soprattutto sulla Pianura padana, sul resto delle isole maggiori e frequentemente sulle coste tirreniche, tempo mediamente più asciutto o fenomeni rari e comunque con maggiori spazi soleggiati. Il campo termico continuerà a essere piuttosto fresco, con valori sotto media un po’ ovunque, di più sui settori appenninici, adriatici in genere e al Sud, anche con scarto negativo tra 3 e 5°C su queste aree.

Nel corso dei prossimi quotidiani aggiornamenti, dettagli più precisi sull’evoluzione giorno per giorno verso il fine settimana.