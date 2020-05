Previsioni Meteo: da Venerdì torna l’Anticiclone, nel weekend prevalente bel tempo con qualche disturbo sull’alto Adriatico

La temporanea fase di maltempo più generalizzato per l’Italia, avrà termine entro giovedì 21, con ultimi rovesci o temporali al Sud. Da venerdì 22, un’alta pressione crescente, dalla Spagna, Sud Francia, Ovest Mediterraneo, avanzerà verso Est andando a proteggere per qualche giorno un po’ tutte le nostre regioni. La protezione anticiclonica potrebbe essere efficace su tutto il territorio nazionale tra venerdì e sabato e diffusamente, al Centro Sud, anche per la giornata di domenica 24. Proprio per il giorno festivo, però, sulle aree settentrionali, potrebbe agire un veloce cavo depressionario nordatlantico in grado di arrecare un rapido peggioramento su alcuni settori, anche del Centro. Ecco l’evoluzione più in dettaglio.

Intanto, per venerdì 23, il sistema instabile in azione fino al giorno precedente evolverebbe verso la Grecia e sull’Italia tornerebbero condizioni di bel tempo soleggiato ovunque. Alta pressione e sole prevalente anche per sabato 23, salvo un po’ più di nubi irregolari su Alpi e Prealpi associati a deboli rovesci sparsi. Per domenica 24, invece, cambierebbe il tempo. Un moderato cavo depressionario nordeuropeo, andrebbe a incidere verso il Nord Italia e poi, via via, moderatamente anche verso il Nord Appennino e le aree adriatiche centrali, apportando nubi diffuse e piogge o temporali, specie sui settori centro orientali del Nord, sull’Alto Adriatico, Emilia Romagna e localmente fino all’Abruzzo, Molise, Gargano e anche su Ovest Piemonte, entro sera. Tempo migliore sul resto del paese, con nubi irregolari in aumento, ma asciutto e ancora con schiarite. Le temperature sono attese un po’ sopra la media al Nord, più o meno nella media al Centro, leggermente inferiori alla media su estremo Sud e su Sicilia.