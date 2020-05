Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nuvole nel Centro/Nord, sole al Sud

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica militare per domani sull’Italia.

Nord: su Liguria ed aree pianeggianti rapida intensificazione della nuvolosità con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite; molte nubi compatte sulle zone alpine e prealpine con deboli fenomeni tra mattina e pomeriggio.

Centro e Sardegna: il cielo da sereno diventerà rapidamente velato sulla Sardegna, molto nuvoloso o coperto invece sulle regioni peninsulari dove dalla tarda mattinata si presenteranno locali piogge, rovesci e temporali, anche intensi a ridosso dei rilievi tra Lazio ed Abruzzo; atteso un deciso miglioramento serale su Toscana, Marche ed Umbria.

Sud e Sicilia: bel tempo sull’isola; altrove nuvolosità medio-alta in formazione dalla tarda mattinata, più compatta su regioni tirreniche, Molise e Puglia centrosettentrionale con associati deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in assorbimento dalla serata sulla Calabria.

Temperature: minime in flessione sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche, nonché sulle zone pianeggianti del triveneto; stazionarie sul resto del Nord, coste sarde, abruzzesi, molisane e pugliesi, nonché sulla Sicilia; in rialzo sul resto del territorio; massime senza variazioni su rilievi altoatesini e Friuli Venezia-Giulia; in diminuzione sul restante settentrione, regioni centrali peninsulari, Molise e Campania, più decisa su Emilia-Romagna, Toscana e Marche; in tenue aumento su Sardegna e rimanenti regioni meridionali.

Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali al centro-nord e sulle regioni meridionali adriatiche; deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza altrove.

Mari: poco mosso il Tirreno; mosso il canale di Sardegna.Mossi o localmente poco mossi i restanti bacini.