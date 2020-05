Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 4 Giugno: la bella stagione si fa attendere, ancora tempo instabile

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni sull’Italia.

Domenica 31 maggio

Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci o temporali, in assorbimento dalle ore serali con schiarite sui rilievi di Liguria orientale, Appennino emiliano-romagnolo e su quelli del triveneto; altrove iniziale nuvolosità diffusa, a tratti consistente sulle relative aree centroccidentali, ma in graduale dissolvimento dalle ore pomeridiane con estese aperture serali.

Centro e Sardegna: all’inizio cielo sereno o poco nuvoloso; seguirà una graduale intensificazione della copertura nuvolosa con rovesci temporaleschi sempre di debole intensità che interesseranno tra mattinata e ore pomeridiane dapprima il Lazio e poi gran parte delle restanti aree appenniniche; atteso qualche locale piovasco anche sulla Sardegna meridionale. In serata migliora sull’isola e sulle regioni tirreniche peninsulari con esaurimento dei fenomeni con cielo quasi limpido.

Sud e Sicilia: ancora deboli rovesci mattutini su Puglia centromeridionale ed aree ioniche calabresi; altrove nubi in rapida intensificazione con associate precipitazioni convettive, anche temporalesche, attese fino al tardo pomeriggio su regioni tirreniche e Sicilia orientale. Miglioramento nella sera con assorbimento dei fenomeni ed ampie schiarite su Puglia centrosettentrionale e Sicilia centromeridionale.

Temperature: minime in rialzo su Piemonte centromeridionale, Lombardia sudorientale, Emilia-Romagna, Toscana, coste abruzzesi e Sicilia centromeridionale; in calo sulle aree ioniche; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime stazionarie su Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna centroccidentale, nord Toscana, Puglia centromeridionale e Calabria ionica; in diminuzione sul resto del nord, Basilicata settentrionale, restante territorio calabrese e Sicilia tirrenica; in aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli variabili al nord e dai quadranti settentrionali altrove.

Mari: da poco mossi a mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Ionio ed Adriatico; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 1° giugno: fenomeni convettivi di debole intensità tra mattina e pomeriggio su basso Lazio, rilievi abruzzesi e regioni meridionali tirreniche; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso altrove, ma con nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata sui rilievi alpini e sulle rimanenti aree del centro-sud con deboli rovesci e temporali pomeridiani attesi sulle zone montuose settentrionali, in successiva riduzione serale. Dalla sera ampie schiarite su regioni centrali e gran parte del meridione, mentre spesse velature interesseranno le aree pianeggianti settentrionali.

Martedì 2: deboli instabilità sulla catena alpina e soprattutto al sud con effetti maggiori sulla Calabria centromeridionale; nubi poco consistenti alternate a schiarite altrove.

Mercoledì 3 e giovedì 4: mercoledì ancora con condizioni instabili interesseranno l’arco alpino e la dorsale appenninica, in attesa di un moderato peggioramento che da fine giornata coinvolgerà anche le altre zone del nord-ovest; scarsa nuvolosità ed ampio soleggiamento sul resto del Paese. Nella giornata di giovedì moderato maltempo al nord, nubi diffuse al centro con deboli precipitazioni e condizioni asciutte altrove con bel tempo che prosegue su isole maggiori ed aree ioniche.