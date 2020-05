Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 27 maggio: weekend di sole, preludio d’estate

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni sull’Italia.

Sabato 23 maggio

Al nord addensamenti compatti su Alpi e prealpi, con rovesci o temporali diffusi, in estensione serale anche al resto delle regioni alpine centrorientali; addensamenti bassi sulla Liguria, con deboli locali rovesci; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Al centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Al sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione.

Temperature: minime in aumento su tutto il settore peninsulare e sulla Sardegna, stazionarie sulla Sicilia; massime in diminuzione sulla Liguria e coste tirreniche stazionarie sulla restante parte di Toscana e Lazio settentrionale, in aumento altrove, più marcate sulle regioni adriatiche meridionali.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti occidentali su tutto il paese.

Mari: da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Domenica 24 maggio al mattino addensamenti cumuliformi sparsi al nord, aree interne della Toscana e regioni centrali adriatiche, con rovesci o temporali sparsi; poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Al pomeriggio addensamenti compatti sulle regioni meridionali adriatiche e sull’Abruzzo con rovesci o temporali sparsi, in parziale attenuazione serale.

Lunedì 25 maggio cielo poco nuvoloso o velato su tutto il paese, con al più isolati deboli fenomeni a ridosso dei rilievi.

Martedì 26 maggio e mercoledì 27 maggio addensamenti compatti su Alpi e prealpi, rovesci o temporali sparsi, di debole intensità; condizioni di generale bel tempo sul resto del paese.