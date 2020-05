Previsioni Meteo, di tutto e di più per metà maggio: maltempo estremo al Nord, caldo estivo al Sud

Previsioni Meteo – La prossima settimana si annuncia molto dinamica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. In un contesto di circolazione emisferica caratterizzata dalla realizzazione del Final Warming, ossia della disfatta del Vortice Polare, con anomali lobi freddi a spasso tra States Centro orientali e su Centro Nord Europa, anche il Mediterraneo occidentale e in parte settentrionale, risentirebbe di un’ onda depressionaria in affondo sulla Penisola iberica, con ritorno di nubi e piogge. Le regioni italiane più esposte a questo flusso instabile sarebbero quelle settentrionali, localmente alcune centrali e il Nord della Sardegna con aumento di nubi e piogge. Ma, di pari passo, una significative azione subtropicale interesserebbe le aree centro-meridionali e di natura assolutamente apposta rispetto all’onda instabile verso il Nord. Si tratterebbe, infatti, di un’anomala ondata calda nordafricana in risalita verso il Mediterraneo centrale lungo l’ascendente depressionario iberico che porterebbe una frase di caldo fuori stagione su gran parte del Centro Sud, ma soprattutto al Sud, specie su estreme aree meridionali e in Sicilia.

Insomma, prossima settimana con un tipo di tempo molto variegato sul territorio italiano e addirittura opposto ai due estremi, Nord e Sud. Una evoluzione ben sintetizzata nell’immagine a corredo dell’articolo nella quale si evidenziano l’area italiana settentrionale e il Nord Appennino, anche il Nord Sardegna, alle prese con nubi e piogge diffuse, colorazione a scala di verde, spesso moderate su alta Toscana, Nord Appennino e sulle regioni settentrionali, localmente anche forti tra alto Piemonte, alta Lombardia e su Alpi e pre-Alpi centro-orientali. Nel contempo, in seno a un promontorio anticiclonico subtropicale, un’onda calda, colorazione a scala arancio-rosso, in risalita dal Nord Africa verso la Sicilia, le regioni meridionali in genere, fino a parte di quelle centrali. Su queste aree, oltre a esserci un tempo generalmente asciutto e anche in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti medio-alti sui settori centrali, ci sarebbe un’avvezione di aria molto calda come temperature propriamente estive su molti settori. In particolare, tra la Sicilia e la Calabria centro-meridionale sono attese isoterme alla quota convenzionale di 1500 m, fino a + 20/+ 22°C, +17/+18°C sul resto nelle aree meridionali fino all’Abruzzo e al Molise. Al suolo, si tratterebbe di punte massime da record che potrebbero raggiungere +30/+33°C sui settori peninsulari pianeggianti, localmente anche 34°C tra la Lucania e la Puglia, fino a 35°C in pianura tra la Calabria e la Sicilia.

Si tratta di un’evoluzione ancora approssimativa e che va confermata, ma abbastanza prevalente nelle simulazioni e che la redazione di meteoweb seguirà costantemente, apportando quotidiani aggiornamenti.