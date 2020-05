Previsioni Meteo domenica 3 maggio: attenzione ai temporali pomeridiani al Sud

Previsioni Meteo – La giornata di domani,domenica 3 maggio, vedrà ancora una certa influenza di correnti moderatamente instabili settentrionali con addensamenti associati a locali rovesci e temporali nel corso della giornata su diverse regioni. Naturalmente, continuerà a farsi sentire la presenza dell’alta pressione in espansione su Ovest Europa e su Ovest Mediterraneo, incidente soprattutto sulle regioni tirreniche e insulari, apportando una bella giornata con ampie schiarite soleggiate e anche con clima spiccatamente primaverile. Tuttavia a rilevare di più sarà senz’altro una instabilità, anche localmente accesa, specie nel corso delle ore pomeridiane, sul Centro Sud Appennino e sui rilievi meridionali e soprattutto del versante tirrenico. Queste ultime, infatti, risulteranno le aree più esposte alle infiltrazioni fresche settentrionali, unitamente anche ai settori adriatici. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per l’intera giornata.

Previsioni meteo, domenica 3 maggio:

La giornata inizierà con nubi basse diffuse, soprattutto sulle regioni del medio-basso Adriatico, sul basso Tirreno, localmente sulla Puglia, su Alpi occidentali, localmente centrali e già piogge e rovesci sulla Valle d’Aosta. Altrove, ampio soleggiamento. Via via, addensamenti più intensi e locali piogge inizieranno a riguardare il medio-alto Adriatico, localmente le pianure e le pre-Alpi centro orientali del Nord, ma soprattutto i settori tra la Romagna meridionale, le Marche e l’Est Abruzzo, qui con fenomeni anche moderati. Qualche rovescio in seconda mattinata sul Gargano, su aree interne pugliesi, sul Materano e qualcuno anche tra Vibo Valentia e il Reggino, versante tirrenico. Sempre schiarite prevalenti sul resto dei settori.

Nelle ore pomeridiane, è attesa una instabilità più accesa sul Centro Sud Appennino, in particolare sui rilievi tra il Lazio orientale, le aree interne abruzzesi, il Molise, i settori interni della Campania e giù, fino alla Lucania e settori del Pollino ai confini con la Calabria settentrionale. Su queste aree, saranno possibili anche manifestazioni temporalesche di moderata intensità o localmente anche forti come su Frusinate, Ovest Molise, Campania interna e su area Pollino, anche con locali grandinate. Rovesci sparsi e qualche temporale possibili anche sul Nord Appennino, occasionali sulla Pianura Padana centrale, su pre-Alpi centro orientali e tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Le temperature saranno in leggero calo sul medio e alto Adriatico, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati con rinforzi settentrionali, anche temporaneamente forti, sul medio Adriatico e sui bacini e Canali intorno alle isole maggiori.