Previsioni Meteo Estate, “verso una stagione di siccità nell’Europa occidentale, super caldo nel Mediterraneo orientale”: le MAPPE mese per mese

Previsioni Meteo Estate -Il progetto europeo Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per le ultime settimane di primavera e per l’estate 2020. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Estate calda nel Mediterraneo orientale

“Previste temperature sopra la norma nel Mediterraneo durante le ultime settimane della primavera, con le alte temperature che probabilmente persisteranno nel Mediterraneo orientale durante l’estate”.

Maggio caldo e asciutto per l’Europa occidentale

“Si prevede che i Paesi dell’Europa occidentale sperimentino condizioni calde e asciutte nelle ultime due settimane di maggio e una radiazione solare sopra la norma. C’è il rischio di alti estremi di temperature e radiazione solare in Islanda, Regno Unito, Francia e Penisola Iberica. È probabile che precipitazioni sotto la norma persistano sull’Europa occidentale per tutto il periodo estivo. Alta probabilità di temperature sotto la norma in parti di Francia e Italia” a giugno 2020.

Maggio freddo nell’Europa nordorientale

“Previste temperature e radiazione solare basse nelle regioni dell’Europa nordorientale nelle ultime due settimane di maggio. Nei mesi estivi, previste temperature sopra la norma in Ucraina, Romania e Balcani”.

Velocità del vento più basse nella stagione estiva

“Nelle ultime settimane di maggio, sono previste velocità del vento sotto la norma nell’area costiera atlantica. Al contrario, velocità del vento più alte della norma sono attese sull’Europa meridionale ed orientale, soprattutto in Turchia e nei Balcani. I pattern per i mesi estivi sono poco chiari, con una certa probabilità di venti sotto la norma sull’Europa continentale. Previste venti sopra la norma in Turchia per giugno e luglio”.