Previsioni Meteo, Europa spaccata in due questa settimana: caldo estivo da Madrid a Londra, forti piogge e crollo delle temperature dall’Ucraina ai Balcani

Previsioni Meteo – Gli ultimi giorni di maggio porteranno un’Europa divisa a metà dal punto di vista meteorologico con condizioni tipiche dell’estate da una parte e un freddo da inizio primavera dall’altra. Cieli soleggiati e un vento meridionale porteranno il caldo in alcune località dell’Europa occidentale nei prossimi giorni. Per gran parte della settimana, le temperature saranno di 2-4°C sopra la media in Francia, Portogallo e Spagna occidentale, ma lontano dalle coste, le località interne potranno raggiungere i 5°C sopra la norma per almeno 1-2 giorni. Così, le grandi città come Dublino, Londra, Parigi, Madrid e Lisbona si ritroveranno a vivere un caldo tipico dell’estate.

Al picco del caldo, Parigi dovrebbe raggiungere i +25°C, una temperature più normale all’inizio di luglio che non in questo periodo dell’anno. Anche a Londra a metà settimana si raggiungeranno questi valori, mentre le temperature normali per la fine di maggio si aggirano intorno ai +17°C. Entro venerdì, le temperature saliranno a quasi +32°C a Madrid.

Tuttavia, non tutta Europa sarà toccata da queste condizioni estive. Le aree centrali e orientali del continente saranno colpite da diversi round di pioggia. I rovesci si estenderanno da Polonia e Ucraina fino ai Balcani, producendo piogge intermittenti per tutta la settimana. I Balcani saranno colpiti dalle piogge più forti tra oggi e domani, mercoledì 27 maggio: gli acquazzoni potrebbero produrre alluvioni lampo nell’area.

Allo stesso tempo, una flessione della corrente a getto permetterà l’arrivo di aria fredda nell’area. La combinazione di nuvole, rovesci e aria più fredda produrrà un drastico cambiamento nelle condizioni rispetto alla norma. L’Est Europa si ritroverà con 2-4°C in meno rispetto alla media nell’ultima settimana di maggio. La sacca di aria più fredda si stabilirà su Ucraina e Balcani, dove diverse località potrebbero avere temperature fino a 8°C inferiori alla norma per la fine di maggio. Bucarest potrà raggiungere massime intorno ai +19°C (invece delle normali temperature pomeridiane di +24°C), mentre la massima di Belgrado scenderà a +17°C, 7°C in meno rispetto alla media di fine maggio. Anche l’Italia avvertirà un calo delle temperature, mentre torneranno le piogge.

Dal weekend e all’inizio della prossima settimana, questo pattern così contrastante tra i settori del continente inizierà a svanire, generando piccole aree di condizioni calde e fredde.