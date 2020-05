Previsioni Meteo: fino a metà Giugno clima instabile con frequenti rovesci e temporali

Previsioni Meteo – Si è già rilevato in altre sedi che la circolazione sull’Italia sarà mediamente instabile per la prima settimana di giugno, per via di un’area depressionaria agente sul Mediterraneo centro-occidentale, con perturbazioni e piogge più efficaci sulle regioni settentrionali e in parte centrali, fenomeni meno intensi e anche meno insistenti sul resto del paese, tuttavia con fastidi possibili un po’ ovunque. Giungono questa sera dati anche sul più lungo periodo, fino a metà giugno e, dalle prime simulazioni fornite dal centro di calcolo europeo ECMWF, l’evoluzione anche per la seconda settimana del mese non dovrebbe discostarsi troppo dal tipo barico presente nella prima settimana. Una falla depressionaria insisterebbe sul Mediterraneo centro-occidentale con perno principale tra le Baleari la Sardegna e con persistenza di un flusso umido meridionale responsabile ancora di nubi e piogge diffuse.

Abbiamo anche un quadro orientativo e di massima circa la possibile incidenza delle piogge per il periodo 7/15 giugno. Compatibilmente a una circolazione instabile con correnti portanti meridionali, i settori più esposti sarebbero quelli centro settentrionali in genere e diffusamente le aree tirreniche. In particolare, complice anche la forzante orografica, i rovesci o anche i temporali più intensi e insistenti, potrebbero interessare le aree centro orientali del Nord in genere, specie quelle alpine e prealpine lombarde, venete e del Sud Trentino, e i settori appenninici centrali, anche il Lazio, il medio Adriatico e le coste abruzzesi. Sul resto del Centro Nord, sul basso Tirreno e sulla Sardegna, possibili ugualmente fenomeni, ma in forma più irregolare e magari anche più debole. Sul basso Adriatico, sulle aree ioniche e sulla Sicilia fenomeni scarsi o anche assenti, secondo il prospetto attuale. Termicamente, è possibile un generale aumento delle temperature, rispetto alla prima settimana, ma con valori tutto sommato nella norma. La redazione di MeteoWEb, seguirà costantemente l’evoluzione del tempo sul medio-lungo periodo apportando maggiori dettagli sul tempo fino a metà mese, nei prossimi quotidiani aggiornamenti.