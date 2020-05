Previsioni Meteo, forte maltempo per tre giorni al Centro/Sud: temperature in picchiata di -10°C

Previsioni Meteo – Fino a metà settimana circa, l’Italia vivrà una fase diffusamente instabile come mai accaduto da circa un mese a questa parte, dal 20/23 Aprile circa, perlomeno in termini di estensione dei fenomeni. Un’atmosfera instabile, spesso anche perturbata, infatti, ha interessato il Nord Italia nei giorni scorsi, temporaneamente con fenomeni più deboli anche il Centro, ma mediamente si è trattato dell’azione di correnti sudoccidentali spesso settoriale e poco coinvolgente l’intero Paese. Nelle prossime ore e giorni, invece, specie tra domani, martedì 19 ,e mercoledì 20, sul Mediterraneo centrale e sul’Italia, si scaverà una bassa pressione abbastanza profonda, con minimo principale che dalla Baleari si sposterà sulla Sardegna, entro domani, poi verso le regioni centro meridionali, qui in approfondimento per mercoledì, infine in evoluzione verso lo Ionio e la Grecia entro metà settimana. Quindi, circolazione ciclonica proprio sul nostro territorio, fenomeni estesi su gran parte di esso, eccetto probabilmente solo le aree alpine da domani, diffusamente moderati o spesso anche forti su diverse aree, il tutto associato a un generale calo termico, più consistente al Sud.

Nella mappa precipitazioni di sintesi per i prossimi 3 giorni, abbiamo rilevato le aree interessate dalle piogge che, come visibile, saranno estese a tutto il paese, meno alle Alpi, qui magari via via anche assenti. Per domani, martedì 19, più nubi e piogge ancora su Sardegna, su alto Tirreno e su alto Adriatico, coste della Venezia Giulia; temporali pomeridiani anche consistenti su Sardegna e Centro Appennino e rovesci irregolarmente distribuiti al Nord, meno su Alpi; ancora nubi e fenomeni deboli e irregolari al Centro Sud, in un contesto con maggiori schiarite. Nella notte su mercoledì e per l’intera giornata di mercoledì 20, dovrebbe attuarsi la fase più perturbata ed essenzialmente al Centro Sud, con rovesci e temporali diffusi, anche fori sulle Marche, ma moderati o forti anche su tutta la fascia appenninica e sul Lazio. Rovesci ancora diffusi nella notte su giovedì 21 sul medio e basso Adriatico, specie su aree appenniniche interne poi, nel corso di giovedì, piogge e temporali andranno concentrandosi al Sud, in particolare su Lucania, Calabria e Sicilia, anche su Centro Sud Campania, nel frattempo migliorerà sul resto del Paese. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie al Nord e un po’ sopra media, caleranno di qualche grado al Centro, calo più sensibile al Sud, specie su estremo Sud, qui anche con crollo di 10°C, rispetto ai dati attuali, soprattutto tra mercoledì e giovedì, per l’arrivo di venti sostenuti e più freschi settentrionali.

