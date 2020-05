Previsioni Meteo, forti temporali anche negli ultimi giorni di Maggio: ecco le zone più a rischio

Previsioni Meteo – Nel fine settimana in corso, potrebbero manifestarsi le ultime temperature più calde di questo maggio,con valori spesso oltre i 30°C, fino a 32°C su diverse pianure. Già da lunedì ci sarà un generale calo di qualche grado sulle aree peninsulari, ancora abbastanza caldo solo sulle isole maggiori poi, tra martedì e mercoledì prossimi, il calo si farà più apprezzabile, in via generale, anche sensibile sul medio e basso Adriatico, con 7/8°C in meno, quindi verosimile crollo termico, rispetto ai valori di questo weekend. Come abbiamo avuto modo già di precisare, tuttavia, al calo termico, almeno fino a metà settimana prossima circa, non sarebbe associata instabilità, perlomeno degna di nota, con tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato, magari solo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, specie alpini e prealpini, ma senza altre conseguenze importanti.

Nei giorni successivi, invece, da giovedì 28 maggio e verso fine mese, la circolazione fresca settentrionale, potrebbe associarsi anche a una maggiore penetrazione di medie ondulazioni instabili pilotate, come visibile dalla cartina in evidenza, da un centro depressionario sulle regioni occidentali del Mar Nero. Dai settori nordorientali o orientali entrerebbero, quindi, correnti più instabili verso l’Italia responsabili di fenomeni, specie pomeridiani, irregolarmente distribuirti sull’area peninsulare. Più esposti sarebbero le Alpi e Prealpi tutte, il Piemonte centro occidentale, il Nord Appennino, le regioni centro meridionali adriatiche e il Centro Sud Appennino. Su tutti questi settori potrebbero avere luogo rovesci e temporali a fasi alterne e soprattutto nelle ore più calde, mediamente deboli irregolari o moderati, ma in più occasioni anche forti, in particolare tra Torinese e Cuneese, su Ovest Piemonte, e tra Abruzzo, Molise, Frusinate, Campania nordorientale e Nord Puglia. Qualche rovescio o temporale moderato sulla Sila, Crotonese, in Calabria, e altri irregolari e più deboli, anche più localizzati, sul resto della Puglia e sulla Sardegna orientale. Sul resto del Paese, si farà comunque sentire il calo termico, ma l’instabilità sarà più fiacca o spesso assente.

Maggiori dettagli sulla tendenza instabile per fine mese, nei nostri quotidiani aggiornamenti.