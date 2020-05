Previsioni Meteo Giugno, la tendenza mensile: Anticiclone forte e convinto solo nella 3ª decade

Previsioni Meteo Giugno – Dopo una prima parte di giugno all’insegna di un tempo frequentemente instabile, benchè per qualche breve fase possano giungere correnti più calde nordafricane, ma essenzialmente al Sud e su isole, via via, nel corso della seconda parte del mese, potrebbe farsi strada una moderata alta pressione, ma non senza fatica. Le attuali proiezioni sul medio-lungo periodo, sarebbero per un possibile graduale allentamento delle onde depressionarie appena dopo metà mese, con possibile orientamento dei cavi nordatlantici verso l’Oceano più largo. Tuttavia, fino al 20 giugno, il Mediterraneo centro occidentale continuerebbe a essere mediamente influenzato da moderate ondulazioni oceaniche, non di quelle particolarmente incisive, ma nemmeno trascurabili.

Dal 15 al 20 giugno, quindi, condizioni bariche medie sull’Italia, con qualche temporale specie pomeridiano e sui rilievi in genere, meglio su coste e pianure, soprattutto su quelle più lontane dai rilievi. A seguire, per il corso della terza decade del mese, l’asse ondulato legato al “getto sub-polare” potrebbe orientarsi con più decisione a Ovest e favorire, lungo l’ascendente depressionario, una più efficace rimonta anticiclonica subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Questa manovra è computata dalle ultimissime elaborazioni del modello matematico europeo e potrebbe portare una fase di maggiore e generale stabilità sull’Italia, anche verosimilmente più calda, ma non esente del tutto da possibili fastidi pomeridiani, sotto forma di qualche temporale convettivo. Secondo gli ultimi dati, quindi, un’alta pressione più convinta potrebbe giungere sull’Italia dopo il 20 giugno, non prima.

La redazione di MeteoWeb vaglierà in continuazione l’evoluzione nel medio-lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti sulla tendenza complessiva per il prossimo mese di giugno.