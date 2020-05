Previsioni Meteo, la prossima settimana torna il maltempo con fenomeni estremi ma solo su una zona d’Italia

Previsioni Meteo – Settimana in corso con tempo sostanzialmente stabile e in prevalenza soleggiato, pienamente primaverile, salvo qualche fastidio temporaneo proprio oggi, ma di scarso valore instabile. Un cambiamento più significative del tempo, anche se solo per parte dell’Italia, è atteso la prossima settimana, in particolare nella prima parte, tra lunedì 11 e giovedì 14 maggio. L’alta pressione, protagonista su tutto il paese sino ad allora, verrà scalfita nella sua parte settentrionale e occidentale, da una bassa pressione atlantica in approfondimento precedentemente sulla Penisola iberica, ma poi in risalita verso la Francia e da lì influente con anse cicloniche anche verso il Nord Italia e verso parte del Centro. Il fulcro depressionario, dapprima sulla Penisola iberica, poi in stazionamento sulla Francia meridionale, invierebbe fronti perturbati dalle Baleari, verso l’alto Tirreno e poi verso gran parte delle regioni settentrionali. La coda dei fronti potrebbe interessare marginalmente le regioni centrali e la Sardegna, mentre i fronti non riuscirebbero a incidere verso le aree meridionali dove, invece, persisterebbe il bel tempo soleggiato e anche molto caldo, qui per l’azione di aria asciutta nordafricana.

Scendendo più nel dettaglio circa le precipitazioni, nella seconda immagine fenomeni sono bene evidenziate le aree, circoscritte a scala di colore verde, dove sarebbero possibili più nubi e piogge. Sulla fascia centrale, colori più chiari, tra il Centro Nord della Sardegna, il Lazio, il Sud della Toscana, poi l’Umbria e le Marche, i corpi nuvolosi sarebbero meno intensi, magari alternati anche a fasi con schiarite, tuttavia in grado di produrre rovesci sparsi a carattere irregolare, ma di intensità non significativa. Via via verso Nord, invece, le precipitazioni aumenterebbero sia di intensità che di frequenza, intensità crescente verso le aree circoscritte con colori più scuri. In particolare, piogge moderate interesserebbero un po’ tutte le regioni settentrionali, ma sarebbero più forti e più insistenti sulla Liguria, sulla Toscana nord-occidentale, sull’alto Piemonte, sul Nord Ovest Lombardia e poi su parte delle Alpi e Prealpi orientali, soprattutto tra alto Veneto e Friuli. Su tutte queste aree le precipitazioni potrebbero essere spesso a carattere temporalesco e con rischio di locali grandinate o qualche nubifragio. Le temperature per tutta la fase instabile sarebbero in calo al Nord e via via anche sulla Sardegna e al Centro, qui però più calde e ancora sopra norma a inizio periodo. Temperature in prevalenza nelle medie del periodo al Nord, ma localmente anche leggermente sotto media, tra Piemonte, Lombardia e su Alpi e Prealpi centro orientali.

Maggiori dettagli su questa evoluzione instabile per la prima parte della prossima settimana, nei prossimi nostri quotidiani aggiornamenti.